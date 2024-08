Inmet emite alertas simultâneos com a chegada de frente fria

Segundo o Inmet, a frente fria se aproxima pela região sul do estado, enquanto a região norte o tempo seco prevalece. - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Nas últimas semanas, os sul-mato-grossenses têm enfrentado drásticas mudanças nas condições climáticas em um curto período, o que tem afetado a população.

Preocupados com o tempo seco e as mudanças climáticas, que são parte da cultura dos sul-mato-grossenses, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu quatro alertas simultâneos para a onda de calor que chegou ao estado na última semana e se estabeleceu em Mato Grosso do Sul.

Os avisos começam a valer a partir de amanhã (23) e vão até o final de semana, com possibilidade de serem renovados.

O primeiro alerta, de cor amarela, indica perigo potencial devido à baixa umidade do ar. Ele informa que as cidades de Amambai, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Dourados, Eldorado, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Nioaque, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas e Tacuru terão queda de temperatura nesta sexta-feira (23).

O segundo aviso, de cor vermelha e indicando grande perigo, alerta para temperaturas elevadas nos municípios de Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Selvíria, Sonora, Camapuã e Três Lagoas.

Nessas cidades, as temperaturas podem chegar até 5ºC acima da média por um período de cinco dias, além de haver baixa umidade do ar, com índices variando entre 20% e 30%.

Conforme a OMS (Organização Mundial da Saúde), o nível ideal de umidade relativa do ar é entre 60% e 80%.



Mudança do tempo no dia 22 deste mês?

Uma nova frente fria deve voltar a derrubar as temperaturas em Mato Grosso do Sul a partir da próxima quinta-feira (22), segundo a previsão do Climatempo. De acordo com o portal, as temperaturas começarão a cair durante a noite de quinta e sexta-feira.

Conforme a previsão, durante a semana, as mínimas devem alcançar temperaturas abaixo dos 10º C em algumas localidades do Estado. No entanto, apesar do clima mais ameno, a frente fria deve chegar sem chuvas, acompanhada de sol, muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

De acordo com Valesca Fernandes, coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS(CEMTEC), a tendência é que a massa de ar frio tenha mais incidência nas regiões sul e sudoeste de MS.

A frente fria chegará após uma semana marcada por altas temperaturas e baixa umidade. A partir desta quinta-feira (15), os próximos dias serão extremamente quentes. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEDAMEN), grande parte do Estado ficará em nível de “alerta” para a probabilidade de queimadas.



Quais são os impactos dessas mudanças bruscas de temperatura para o organismo?

A biomédica Patrícia Pacheco explica que essas mudanças podem causar diversos impactos no organismo, afetando tanto a saúde física quanto o bem-estar geral.

A variação rápida de temperatura pode enfraquecer o sistema imunológico, o que facilita a ocorrência de resfriados, gripes e infecções, por exemplo.

“Pessoas com asma ou alergias, por exemplo, podem sofrer exacerbações dos sintomas devido às variações na temperatura e umidade, que podem desencadear crises. A adaptação a temperaturas extremas pode causar estresse no corpo, o que pode suprimir temporariamente a função imunológica”, explica Patrícia, coordenadora do curso de Biomedicina da Estácio Campo Grande.

Ainda segundo a biomédica, a variação de temperatura também influencia o sono.

"A temperatura ambiente afeta diretamente a qualidade do sono. Mudanças bruscas podem dificultar a adaptação do corpo, resultando em noites mal dormidas”, explica.

Dicas para amenizar os problemas

Para manter a imunidade forte e minimizar os impactos da variação considerável de temperatura, Patrícia Pacheco explica que é importante manter uma alimentação balanceada, com consumo de frutas ricas em vitaminas e minerais, como laranja e acerola.

A hidratação também é fundamental para manter o funcionamento adequado do corpo, inclusive por facilitar a eliminação de toxinas.

A biomédica acrescenta que o sono de qualidade é fundamental para a regeneração do corpo e para a manutenção de um sistema imunológico forte. Por isso, a dica é manter o quarto sempre com uma temperatura confortável e minimizar as luzes e ruídos que possam atrapalhar o sono.

A prática de exercícios físicos e o controle do estresse também são aliados no fortalecimento da imunidade.

“O estresse em excesso pode enfraquecer a imunidade. Por isso, o indicado é organizar a rotina e gerenciar o próprio tempo para evitar situações estressantes”, afirma a biomédica.

*Colaborou Glaucea Vaccari

