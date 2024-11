Inmet emite novo alerta para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h

Novo Horizonte do Sul

O autor do crime foi preso em flagrante tentando esconder o sangue da vítima com uma enxada

Identificado como Antônio Fernandes de Souza, ele foi assassinado na noite desta sexta-feira (15) com golpes de faca em uma estrada vicinal na região conhecida como linha Santa Luzia, em Novo Horizonte do Sul, a 336 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do Portal Iviagora, a vítima e o autor do crime estavam consumindo bebida alcoólica e encontraram o discutidor em um bar. Após a troca de palavras no local, o suspeito, que era vizinho da vítima, cometeu o assassinato.

Ainda de acordo com o site local, testemunhas relataram à Polícia Militar que, após o desentendimento no estabelecimento, por volta das 22h, a vítima e o autor disseram a pessoas presentes no bar que sairiam para resolver um mal-entendido.

Estranhando a demora, os clientes do bar iniciaram as buscas e resgataram a vítima já sem vida, na estrada vicinal.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas, mas, quando os socorristas chegaram, resgataram Antônio já sem vida.

A atuação da Polícia Militar também foi acionada e iniciou buscas na região à procura do suspeito do crime. Ele foi encontrado a alguns metros de distância, tentando esconder o sangue da vítima, que ficou na estrada, com uma enxada. O nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Civil do município.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde se encontra a disposição da Justiça.



