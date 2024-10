Inmet faz alerta de tempestades em todo o estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico para esta sexta-feira (18) e sábado (19), prevendo tempestades em várias áreas do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, incluindo o estado de Mato Grosso do Sul.

O fim de semana deve ser marcado por chuvas significativas e ventos fortes, seguindo um padrão que se estende do norte da Região Sul ao sul da Bacia Amazônica e oeste da Região Nordeste.

As previsões indicam a possibilidade de chuvas intensas, entre 30 e 60 milímetros por hora, ventos fortes de 60 km/h a 100 km/h e queda de granizo. Esses fenômenos podem causar cortes de energia elétrica, quedas de árvores e alagamentos.

No sul e oeste de Mato Grosso do Sul, as instabilidades meteorológicas ganharam força desde a madrugada desta sexta-feira. O Inmet emitiu um aviso de grau laranja para tempestades na região, indicando um grau de perigo. Além de Mato Grosso do Sul, o aviso abrange áreas de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Há também avisos de nível amarelo, que indicam potencial perigo relacionado às fortes chuvas, para estados como Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás e Distrito Federal.

Recomendações

O Instituto recomenda que, em caso de rajadas de vento e descargas elétricas, as pessoas evitem ficar debaixo de árvores e estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é aconselhável desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia do imóvel.

A população deve ficar atenta às atualizações das previsões do tempo e aos avisos meteorológicos especiais. Os alertas da Defesa Civil sobre a possibilidade de desastres e eventos adversos, acompanhados de recomendações ou ações emergenciais, podem ser recebidos por SMS, aplicativos Telegram e WhatsApp, e em TVs por assinatura.

Para receber mensagens SMS, basta enviar uma mensagem com o CEP da área de interesse para o número 40199. No WhatsApp, é possível cadastrar o número 61 2034-4611 para receber alertas, enquanto no Telegram, deve-se procurar o contato 'Defesa Civil Alertas' e seguir as instruções para cadastramento. Os avisos também surgem automaticamente nas TVs por assinatura durante a programação.

Para mais informações, os cidadãos podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

