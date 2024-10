'Irmãos estupradores'; 2º acusado de crimes em Campo Grande segue foragido

Vem chuva aí ...

Em Campo Grande também há possibilidade de rajadas de vento de até 60km/h com possibilidade e chuva de granizo em diversas regiões do estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (31), um alerta de tempestades para 23 municípios de Mato Grosso do Sul neste fim de semana. De acordo com dados meteorológicos, os ventos podem atingir até 60 km/h, com possibilidade de chuva de granizo nas regiões sul e do Pantanal.

Os municípios em alerta são: Amambai, Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Nioaque, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas e Tacuru.

Em Campo Grande, neste final de semana há também possibilidade de tempestade.

Conforme informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), além de Campo Grande, outras cidades de Mato Grosso do Sul apresentam tempo instável, com chuvas de intensidade fracas a moderadas. Pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo no estado.

Ainda de acordo com o órgão, esta situação meteorológica ocorre devido ao deslocamento de cavados, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a formação de áreas de baixa pressão atmosférica deve favorecer o surgimento de instabilidades em várias regiões do estado.

Alertando a tempestade sobre os perigos que os perigos podem trazer, o Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar sob as árvores e não estacionem veículos próximos às placas de propagação e torres de transmissão.

