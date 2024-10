Ivan Xixi teve a vitória mais folgada e Cileide, a mais apertada

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com 86,59% dos votos, Ivan da Cruz Pereira, mais conhecido como Ivan Xixi (PMDB), foi o candidato a prefeito mais votado proporcionalmente em Mato Grosso do Sul, considerando o índice de votos válidos.

Logo em seguida, destacam-se Henrique Ezoe (PSDB), eleito prefeito de Rio Negro com 84,58% dos votos, e Lucas Foroni (MDB), com 83,66%. Já a disputa mais acirrada ocorreu em Jateí, onde a candidata Cileide Cabral (PSDB) derrotou o candidato do PL, Odair Pereira, por apenas 4 votos de diferença.

Resultado da votação - Paraíso das Águas (MS):

Ivan Xixi (PSDB): 2.805 votos (86,39%)

Grandão do PT (PT): 442 votos (13,61%)

Junto de seu vice, Roberto Carlos, o peemedebista Ivan Xixi foi eleito pela terceira vez ao cargo de prefeito de Paraíso das Águas, com ampla vantagem, obtendo 2.805 votos dos 3.247 votos válidos. A vitória em primeiro turno se deu em cima de Grandão do PT (Narcizo Samurio), que concorreu com o vice Adelino da Matéria.

Na vida pública desde 2004, Ivan Xixi foi o primeiro prefeito eleito de Paraíso das Águas, quando conquistou 66,60% dos votos em 2012, consquistando pela primeira vez o cargo de prefeito mais votado do Estado. Naquela época, a cidade, situada a 275 km de Campo Grande, possuía 5.200 habitantes e estava participando de suas primeiras eleições.

Pecuarista, Ivan também exerceu por vários anos o cargo de vereador em Costa Rica. No ano em que foi eleito prefeito pela primeira vez, mudou-se para Paraíso das Águas para concorrer às eleições municipais.

De acordo com o portal de contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ivan tem 50 anos, é casado e declarou um patrimônio de R$ 3,3 milhões. Seu vice, Roberto Carlos, de 51 anos, trabalha como Auxiliar de Escritório e declarou bens no valor de R$ 153 mil.

Xixi

Ivan da Cruz Pereira ficou conhecido como Ivan Xixi quando tinha apenas 11 anos. Na época, havia recém-chegado a uma cidade maior após viver no interior. Durante uma aula, pediu permissão à professora para ir ao banheiro, mas teve o pedido negado pois havia acabado pois havia acabado de voltar dos sanitários. Em resposta, Ivan avisou que, se não fosse autorizado a sair, usaria um latão que ficava no fundo da sala de aula.

Diante da insistência da professora, que afirmou que ele seria enviado à secretaria caso prosseguisse com a atitude, o jovem tomou a decisão inusitada: urinou no latão de lixo de 20 litros, usado anteriormente para óleo lubrificante. O recipiente, de metal e já enferrujado, começou a vazar, o que gerou grande alvoroço na sala. O episódio resultou na expulsão de Ivan da escola e em uma grande confusão.



Após o incidente, Ivan ficou conhecido pela a alcunha Ivan 'Xixi' em toda a região.

Paraíso das ÁGuas

Paraíso das Águas é um município relativamente novo, tendo sido emancipado em 30 de setembro de 2003. Segundo o último censo demográfico, a cidade conta com uma população de 5.510 habitantes, registrando um crescimento de 2% em relação ao censo anterior.

Com uma densidade demográfica de 1,09 habitantes por km², a cidade tem baixa densidade populacional e é composta majoritariamente por adultos.



Assine o Correio do Estado