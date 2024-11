Jovem de 23 anos morre ao colidir com meio-fio em avenida sem iluminação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um jovem de 23 anos, identificado como Augusto Henrique Amorim de Oliveira, morreu na noite do último domingo (10) após se acidentar em uma avenida que liga os bairros Vila Moreninha II e Itamaracá.

Conforme consta no boletim de ocorrência, registrado pela irmã de Augusto, ele teria colidido no recuo do meio-fio da via, que não possui iluminação pública.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passava próximo ao local para atender a uma ocorrência, e foi chamada ao local do acidente por familiares da vítima. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos, e realizaram Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP).

Posteriormente, uma Unidade de Resgate e Serviço Avançado (URSA), do Corpo de Bombeiros, chegou ao local para dar continuidade às tentativas de reanimação.

O jovem foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento Moreninhas, onde morreu poucos minutos depois.

Um vídeo, publicado pelo perfil "Moreninhas Mil Grau" nas redes sociais mostra o momento em que o jovem era atendido pelo Corpo de Bombeiros. Através das imagens, e possível ver que não há iluminação publica no local, sendo o local do acidente iluminado apenas pelo farol da ambulância.

Além disso, na legenda da publicação, o autor menciona que a via é perigosa não apenas no período da noite, quando está escuro, mas também durante o dia, quando há gado circulando pelo local, o que pode causar acidentes.

A dinâmica do acidente ainda será investigada pela Polícia Civil.

Mais um acidente grave

Durante a noite do último domingo, foi registrado um outro acidente envolvendo motociclistas, este no cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Rua Santa Helena, no bairro Jardim Jacy, em Campo Grande.

Imagens de segurança mostram que um dos motociclistas, que seguia pela Rua Santa Helena, furou o cruzamento e colidiu com um outro motociclista, que trafegava pela Av. Bandeirantes, com farol apagado.

Os dois homens foram socorridos em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

