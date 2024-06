Jovem ignora sintomas e descobre câncer no intestino

ATENÇÃO

Com a nova data do concurso, a prova está prevista para o dia 18 de agosto

O Concurso Nacional Unificado (CNU) está a apenas dois meses de distância, com as provas marcadas para o dia 18 de agosto (domingo) em todo o Brasil. Este será o maior concurso já realizado no país, com um total de 2,144 milhões de inscritos, competindo por 6.640 vagas oferecidas por 21 órgãos públicos federais.

Inicialmente programado para 5 de maio, o concurso foi adiado pelo Governo Federal devido às severas enchentes que afetaram quase todas as cidades do Rio Grande do Sul naquele mês.

O adiamento foi uma medida para assegurar igualdade de condições aos candidatos. Os 18.757 malotes de prova foram recolhidos e armazenados em local seguro. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, responsável pelo CNU, garantiu que os malotes foram verificados e nenhum foi violado.

Com a nova data do concurso, os cartões de prova serão disponibilizados em 7 de agosto, quarta-feira, conforme informado pelo Ministério da Gestão. Os cartões indicarão os locais de prova, horários de abertura e fechamento dos portões, além de outras informações importantes.

Os candidatos devem ficar atentos para confirmar se o local de prova permanece o mesmo. O ministério está tentando manter os endereços originalmente definidos.

As provas serão realizadas em um único dia, divididas em dois turnos (manhã e tarde).

Para acessar o cartão de prova, os candidatos deverão consultar a Área do Candidato na página onde se inscreveram, fazendo login com a conta Gov.br.

O cronograma completo do concurso, incluindo a divulgação da classificação e a convocação dos aprovados, será anunciado em breve pelo ministério. Até agora, foram confirmadas as datas de aplicação das provas (18 de agosto) e de divulgação dos cartões de prova (7 de agosto).

Mato Grosso do Sul

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Mato Grosso do Sul está na 21° posição no ranking nacional em termos de inscritos, as 4 cidades participantes são Campo Grande, Corumbá - 2611 inscritos, Dourados - 7739 e Três Lagoas com 2561.

Conforme dados divulgados pela Fundação Cesgranrio, organizadora do Concurso Unificado, o grupo mais numeroso de inscrições foram jovens e adultos de 25 a 34 anos, com 821 523 inscrições. Neste grupo, as mulheres são maioria com 56,3% das inscrições, já os homens somam 43,7% do total.

Os municípios foram escolhidos considerando aqueles que têm mais de 100 mil habitantes, conforme dados do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além da densidade populacional, a comissão organizadora considerou como critério de seleção das localidades, a facilidade de acesso às cidades e o raio de influência microrregional do município.

CONCURSO

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Concurso Público Nacional Unificado é um modelo inovador de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

O novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.

O objetivo é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.