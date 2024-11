Jovem integrante de facção criminosa é morto após apontar arma para militares

ACIDENTE

Condutor da moto de 25 anos colidiu com um Ônix e sofreu ferimentos leves, enquanto o motorista do carro estava acompanhado da sogra e iam viajar para Sonora

Uma moto colidiu com um carro após tentar furar sinal vermelho na Avenida Afonso Pena e o motoqueiro chegou a ser arremessado, sofrendo ferimentos na região da perna. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (14).

Segundo informações, o caso aconteceu às 6h30 da manhã, no cruzamento entre a Avenida Afonso Pena com a Rua Padre João Crippa, na Capital, quando o motoqueiro de 25 anos tentou passar no sinal fechado e bateu com um Ônix, que era ocupado por duas pessoas, o motorista e sua sogra.

Ambos estavam indo comprar um pneu, para depois partirem em viagem rumo à Sonora, cidade a 361 km de Campo Grande. Com a forte colisão, o motoqueiro foi arremessado na avenida por seis metros e populares que estavam no local acionaram o Corpo de Bombeiros.

Foi constatada uma luxação no tornozelo do rapaz de 25 anos, então os militares o levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já ambos que estavam no Ônix não sofreram ferimentos e passaram ileso pelo acidente.

Perigo constante

A Avenida Afonso Pena é a via mais perigosa de Campo Grande. De janeiro a julho deste ano a via concentrou 334 sinistros dos 7.025 acidentes registrados em toda a cidade neste período. A Capital teve um pequeno aumento em relação ao número de acidentes sem vítimas, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os dados são do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) e do Gabinete de Gestão Integrado de Trânsito (GGIT) e foram repassados ao Correio do Estado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

De acordo com os registros da Agetran, a Afonso Pena comporta quase 5% do total de acidentes que ocorrem em Campo Grande. Este ano, inclusive, houve um pequeno aumento de colisões na via, em relação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 325 sinistros.

No ranking das vias mais perigosas também estão a Avenida Mato Grosso, em segundo lugar com 164 acidentes, seguida da Avenida Duque de Caxias com 139, Gury Marques com 132 e Ernesto Geisel com 120.

Em um comparativo com 2023, no mesmo período, apenas a Afonso Pena segue na mesma posição, como via mais perigosa. No ano passado, o ranking era formado por: Duque de Caxias em segundo; Mato Grosso em terceiro, Ernesto Geisel em quarto e Guaicurus na quinta colocação. Em todas elas houve uma redução no total de sinistros registrados entre 2023 e 2024.

Infrações

Segundo o portal de dados do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Campo Grande soma 413.730 infrações cometidas somente neste ano, quase o dobro do que o registrado em 2023 inteiro e uma média de quase 38 mil infrações por mês.

Dessas penalidades, 43,36% são consideradas médias, 25,94% graves, 21,50% gravissíma e os outros 8,31% não classificadas (NIC). Ao todo, Mato Grosso do Sul registrou 664.310 infrações no ano, maior do que o registrado anualmente de 2015 a 2023.

*Colaborou Daiany Albuquerque

