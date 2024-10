Judiciário e Ministério Público entram no 'molho' do feriadão em novembro

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Por meio de respectivas portarias, tanto o Tribunal de Justiça quanto o Ministério Público de Mato Grosso do Sul "entram na onda" dos servidores estaduais e também vão desfrutar de quatro dias de molho em um feridão no mês de novembro.

Como bem abordado anteriormente pelo Correio do Estado, a mudança do feriado do Dia do Servidor Público Estadual foi publicada ainda no último dia 10, passando do dia 28 de outubro para às vésperas da data que marca a Proclamação da República.

Celebrado em 15 de novembro, com isso, a mudança da folga do Dia do Servidor garante aos trabalhadores um feriadão que começa na quinta-feira até o domingo (de 14 a 17 de novembro).

Entrando na onda

Ainda ontem (15) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul tornou pública a decisão, em portaria assinada pelo Des. Sérgio Fernandes Martins, atual presidente do TJMS.

O Diário da Justiça trouxe a transferência do feriado, frisando que todas as comarcas do Estado e da Secretaria do TJMS irão trabalhar normalmente no próximo dia 28 de outubro, que cai numa segunda-feira.

Também, o Diário Oficial do Ministério Público trouxe hoje a portaria que faz os servidores do MPMS entrarem na onda do feriadão.

Vale ressaltar que, o MPMS considerou todas essas paralisações (dos servidores do Governo do Estado e Tribunal Judiciário) para resolver postergar a comemoração do 28 de outubro.

