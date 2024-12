Justiça afasta delegado e 2 policiais que teriam extorquido contrabandistas

Chuvas intensas

O aviso, renovado na tarde desta sexta-feira (6), coloca os 79 municípios de Mato Grosso do Sul em alerta para chuvas de até 50 mm/h e ventos acima de 60 km/h

A primavera deve trazer chuvas irregulares para Mato Grosso do Sul Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

O clima em Mato Grosso do Sul seguirá instável neste final de semana, com possibilidade de chuvas de até 50 milímetros e ventos de até 100 quilômetros por hora em todos os 79 municípios do estado.

Na manhã desta sexta-feira (6), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta para chuvas intensas, com volumes entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos acima de 60 km/h. Apesar do risco considerado baixo, há possibilidade de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o órgão federal orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade. Recomenda-se também não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Para mais informações, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.



Como fica o tempo para este final de semana

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão para sábado é de instabilidade, com chuvas de intensidade fraca e moderada em todas as regiões do estado. As chuvas mais pontuais devem ocorrer nas regiões centro-sul e oeste, acompanhadas de tempestades e rajadas de vento.

As temperaturas mínimas variam entre 22ºC e 24ºC, enquanto as máximas devem alcançar entre 28ºC e 32ºC em cidades de Mato Grosso do Sul.

No domingo (8), o dia começa com calor, mas a instabilidade deve se instalar à tarde, com chuvas fracas e moderadas em diversas regiões do estado.

Podem ocorrer chuvas acumuladas, tempestades e rajadas de vento na região sul do estado.

São esperadas temperaturas mínimas entre 22ºC e 24ºC e máximas entre 27ºC e 32ºC para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 23ºC e 26ºC, com máximas entre 29ºC e 31ºC. Já nas regiões do bolsão e norte, as mínimas devem ficar entre 23ºC e 25ºC, e as máximas entre 32ºC e 35ºC. Em Campo Grande, as mínimas devem variar entre 22ºC e 24ºC, e as máximas entre 27ºC e 31ºC.