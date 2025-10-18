Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

A partir de segunda-feira

Justiça Eleitoral faz "mutirão" para regularizar títulos em MS

Eleitor pode fazer cadastro biométrico, atualização de dados, transferência de local de votação e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral

Alison Silva

Alison Silva

18/10/2025 - 17h00
De 20 a 24 de outubro, os cartórios e postos de atendimento da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul estarão funcionando em regime de plantão, das 8h às 18, com objetivo de facilitar o acesso dos eleitores aos serviços oferecidos pelos cartórios eleitorais e polos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS).

Durante o período do mutirão, os eleitores poderão regularizar o título, fazer o cadastro biométrico, atualizar dados, solicitar transferência de local de votação e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral. O atendimento será presencial, mas alguns serviços continuam disponíveis de forma online, por meio do aplicativo e-Título e do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os endereços e contatos das unidades da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul podem ser consultados no portal do TRE-MS, que reúne informações sobre todos os cartórios e polos de atendimento do estado.

A iniciativa ocorre em meio ao alto número de títulos eleitorais cancelados no estado. Segundo a Justiça Eleitoral, 88.124 eleitores de Mato Grosso do Sul tiveram seus títulos cancelados o equivalente a 4,33% do eleitorado local. No Brasil, o total chega a 5.042.047 documentos, o que representa 3,17% dos eleitores.

Quem não regularizar sua situação pode ficar impedido de votar nas eleições de 2026, quando serão escolhidos presidente e vice-presidente da República, dois senadores, oito deputados federais, governador e vice, além de 24 deputados estaduais.

Além da impossibilidade de votar, o título irregular pode gerar uma série de complicações: suspensão de benefícios sociais, dificuldades para emissão de passaporte e carteira de identidade, restrição para assumir cargos públicos, impedimento de renovação de matrícula em instituições de ensino e entraves em atos que dependem de quitação eleitoral ou do serviço militar.

De acordo com o Código Eleitoral, o título é cancelado quando o eleitor com voto obrigatório deixa de comparecer a três eleições consecutivas considerando cada turno como uma eleição sem apresentar justificativa em até 60 dias nem pagar as multas correspondentes. O processo de cancelamento foi concluído em 2 de junho de 2025 e já afeta milhões de brasileiros.

Serviço

O TRE-MS reforça que o mutirão é uma oportunidade para o eleitor regularizar a situação antes do fechamento do cadastro eleitoral de 2026, evitando transtornos futuros e garantindo o direito ao voto.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após dilacerar perna de companheira com motosserra

O caso ocorreu na noite de sexta-feira e relatado na UPA das Moreninhas, local em que a mulher foi socorrida

18/10/2025 12h25

Vítima segue internada em Santa Casa e homem está preso

Vítima segue internada em Santa Casa e homem está preso Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Durante a noite da última sexta-feira, mais uma mulher foi vítima de violência doméstica. O homem, de 33 anos, dilacerou a perna da companheira com uma motosserra e a deixou com corte profundo.

A denúncia veio da própria vítima, quando estava sendo atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Região da Moreninhas, local onde conseguiu ir para ser socorrida, por volta das 21h.

Ao ser recebida a notificação de violência doméstica na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), uma equipe da Polícia Civil foi até o posto e coletou o relato da mulher, de 30 anos.

Após algumas horas, os policiais localizaram o suspeito e foram até a casa em que o crime aconteceu. No local estavam presentes os pais e primos do agressor, que ainda serão ouvidos posteriormente.

O homem foi encaminhado para a DEAM, onde foi preso e segue sendo investigado.

Segundo informações da Polícia Civil, o até então casal, tiveram uma discussão em que o homem utilizou da motosserra ligada para agredir à mulher. No interrogatório do homem, ele confirmou a discussão, que ocorreu devido a um soco que a vítima teria dado, enquanto ele operava o equipamento para cortar lenha.

E então, o homem a atingiu com a motosserra ligada e alega ter agido ‘sem querer’, o que causou um corte profundo em parte da coxa esquerda da vítima’.

Preso em flagrante por lesão corporal gravíssima, a Polícia divulgou que o próprio homem teria ajudado no socorro da vítima, e que não há indícios suficientes que caracterizem o caso como tentativa de feminicídio. 

A arma da agressão foi encontrada com manchas e gotas de sangue, também foi apreendida e levada à DEAM para exame pericial que servirá para a investigação.

Ainda segundo o boletim, foi constatado que no momento da discussão e agressão, só estavam no local a vítima e o agressor, além da filha menor deles, mas que não presenciou a agressão.

A vítima após receber atendimento na UPA, foi encaminhada para a Santa Casa devido aos graves ferimentos, onde segue internada.

ALERTA DE TEMPORAL

Chuva no interior de MS registra quase 50mm

Para todo o Estado, o alerta é de chuvas intensas com rajadas de ventos e trovoadas durante final de semana

18/10/2025 11h30

Alerta amarelo é emitido para todo Estado de Mato Grosso do Sul

Alerta amarelo é emitido para todo Estado de Mato Grosso do Sul Paulo Ribas

Conforme a meteorologia previa para o fim de semana, o friozinho se aproximou e trouxe com ele a chegada da chuva. Não só no sábado e domingo, para o início da próxima semana a previsão é que as temperaturas baixem mais e há risco de tempestades.

Na madrugada deste sábado, três cidades se destacam pelas chuvas intensas, com estragos pelas ruas no interior do Estado. Iguatemi, Paranaíba e Ivinhema que já vinham registrando chuvas fortes.

Dessa vez, da noite da última sexta-feira para a manhã deste sábado foram 49,8mm na cidade da Região Cone-Sul de MS das 1h até 8h, em Paranaíba, na Região Bolsão, foram 35,8mm, e 32mm no município de Ivinhema, na Região Leste.

Em Corumbá, cidade do Pantanal sul-mato-grossense, não houve registro de chuva desde a última sexta-feira, mas há previsão de que chegue chuva até o fim desta semana. Já na Região Norte do estado, em Alcinópolis foram registrados às 09h de hoje apenas 2mm, mas na tarde de ontem, a cidade registrou 2,8 mm.

Na capital sul-mato-grossense, a última tempestade forte foi na segunda-feira (13), que gerou alagamento no Bairro Coronel Antonino, com 2,2mm de chuva. Hoje, apenas no início da manhã deste sábado, às 5h, foram registrados 1,2mm com baixas nos pingos de chuva até às 8h, por volta das 09h a chuva retornou mais forte, com 2,8mm.

A previsão é que o dia continue com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, não só em Campo Grande, mas por todo o estado.

ALERTA AMARELO

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de alerta amarelo para este sábado, 18 de outubro, que se estende até amanhã, 19 de outubro de 2025, às 03h.

Entre os riscos, destaca os que podem atingir diretamente à população, como as chuvas com 30mm/h e ventos de até 60 km/h. Além de riscos de corte de energia elétrica, que pode gerar prejuízos a bens materiais com descargas elétricas.

É recomendado a atenção com possíveis quedas de galhos de árvores e alagamentos.

Há quase um mês, quando em setembro havia risco de tempestades com rajadas de ventos, a Energisa deu algumas dicas para evitar acidentes com rede elétricas e prejuízos com móveis propícios a estragarem devido a descargas elétricas. Já noticiado pelo Correio do Estado, confira aqui.
 

