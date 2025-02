Ladrão que fez família refém morre em confronto com a polícia - Gerson Oliveira

Um homem de 42 anos, identificado apenas como Michel, foi morto ao entrar em confronto com a polícia na manhã desta sexta-feira (21), no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

No dia 2 de dezembro do ano passado, Michel entrou em um edifício localizado na Avenida Afonso Pena, esquina com a rua 13 de Junho, e rendeu uma família de 4 pessoas, entre elas, uma criança de 11 anos.

Michel teria invadido o apartamento e se escondido no banheiro do local durante algumas horas até a família chegar. Ao rendê-los, conseguiu amarrar todos eles e procedeu com tortura psicológica, dizendo que ia matar o adolescente.

De acordo com o delegado Edgard Punsk, Michel conseguiu levar 4 armas de fogo, 1 fuzil e 3 curtas, 10 mil euros, 15 mil dólares e jóias, totalizando um prejuízo de crime no valor de R$ 500 a R$ 600 mil.

Na fuga, Michel tentou furtar a caminhonete de uma vizinha, mas sem sucesso, então saiu a pé, furtando diversos veículos até chegar no estado de São Paulo, onde foi localizado no município de Mirandópolis.

Nesta semana, equipes da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (Derf) foram até o local para cumprir o mandado de prisão, no entanto, em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, foi identificado que o ladrão havia saído da cidade de Mirandópolis e voltado para Campo Grande.

“Tivemos que voltar a campo, apurar algumas informações, e identificamos a localidade desse indivíduo hoje”, explicou o delegado.

Em uma operação realizada nesta manhã, uma equipe da Derf se posicionou fora do condomínio onde Michel estava, esperando o criminoso sair, e então foi realizada a abordagem.

“Nesse momento, logo na saída do condomínio, foi dada a ordem de parada, ele tentou se evadir com a motocicleta, caiu ao solo, revidou uma das equipes, que também tiveram que repelir essa injusta agressão, ele ainda foi socorrido com vida, chegou na Santa Casa com vida, foi reanimado, mas não resistiu”, detalhou.

Os policiais ainda identificaram a namorada de Michel, que teria vindo com ele para Campo Grande no final de janeiro. De acordo com ela, Michel teria dito que "aqui seria uma cidade onde ele poderia prosperar".

Com ele ainda foram apreendidas duas armas de fogo e cerca de dois quilos de maconha em tabletes.

Histórico

Conforme informado por Punsk, Michel iniciou a vida dele no crime no ano de 2003, quando rendeu outra família na região metropolitana de São Paulo.

Na situação, ele e outros três criminosos, amarraram essas pessoas, agrediram com coronhadas, atearam fogo em uma pessoa viva, em busca de dinheiro, jóias e armas.

Depois disso, Michel foi condenado a 33 anos de cadeia, mas cumpriu apenas 5 anos em SP. Ao sair continuou praticando delitos, furto, e tráfico de drogas.