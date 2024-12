Luzes natalinas serão acesas nesta sexta-feira em Campo Grande

Rua 14 de julho, principal avenida do comércio de Campo Grande, decorada com luzes de Natal - DIVULGAÇÃO

Luzes de Natal serão acesas às 18 horas, desta sexta-feira (6), em Campo Grande.

Avenidas 14 de julho e Afonso Pena estão decoradas com luzes natalinas em forma de árvore de natal, cascata de estrelas, bolas de Natal, presépio, anjos, coelho, pinha, Papai Noel, Casa de Natal, entre outros.

As luzes serão acesas ao som de banda musical e marcam o início do período festivo de fim de ano na Capital. Neste ano, a Duque de Caxias ficou fora do pacote de iluminação de Natal.

Geralmente, a 14 de Julho é iluminada da 15 de novembro até Mato Grosso e a Afonso Pena do começo ao fim, com árvores de Natal penduradas nos postes de luz.

O Correio do Estado procurou a Prefeitura Municipal de Campo Grande para saber qual o valor investido na decoração e iluminação de Natal, mas, até a publicação desta reportagem, não foi respondido.

CIDADE DO NATAL

Cidade do Natal será inaugurada em 13 de dezembro, no espaço “Vila Morena”, localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Neste ano, a Cidade do Natal vai até 31 de dezembro, totalizando 19 dias de programação. O local vai funcionar das 17h30min às 22h30min.

As atrações do evento serão shows, área kids, carrossel, Casa do Papai Noel, presépio, fogos de artifício, coreto encantado, praça de alimentação com diversos cardápios, city tour e uma decoração natalina de deixar qualquer um de ‘boca aberta’, ideal para tirar fotos e contemplar.

Neste ano, a Cidade do Natal atrasou em duas semanas e terá menos tempo , em relação a 2023. No ano passado, a programação durou de 30 de novembro a 7 de janeiro.

Confira algumas atrações musicais:

Bella Dona Trio, Filhos dos Livres, Talles e Rafael, haywana, Dany Critinne, VozMecê, Erika Espíndola, Max Henrique, Sampri, Frequência Zero, Patati e Patatá (14 de dezembro) e Daran Junior.

De acordo com o Diário Oficial de Campo Grande, a PMCG contratou os seguintes itens e profissionais para realização da Cidade do Natal:

Contratação e pagamento da decoração do redondo (no centro da Cidade do Natal);

Contratação e pagamento de banda de música com ao menos 20 integrantes para 18 apresentações mínimas na Cidade do Natal;

Pagamento de três figurinos para dançarinas do cortejo da banda de música;

Contratação e o pagamento da confecção de ao menos cinco mil balões;

Confecção e o pagamento mínimo de 88 camisetas personalizadas;

Pagamento de uma fantasia de luxo de Papai Noel.

contratação de engenheiro/arquiteto para confecção do projeto da Cidade do Natal

empresa especializada em fogos de artifícios

VILA MORENA

A Vila Morena , antiga Cidade do Natal, localizada nos altos da avenida Afonso Pena, foi inaugurada em dezembro de 2009, na gestão do ex-prefeito Nelson Trad Filho, do então Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

O espaço foi construído em parceria da Prefeitura de Campo Grande com o Governo do Estado (gestão do ex-governador André Puccinelli - PMDB).

São 12 mil metros quadrados de área construída no Parque das Nações Indígenas.

O local foi criado para celebrar as festividades natalinas, bem como a passagem do ano, propiciando à comunidade campo-grandense um evento de multilinguagens culturais e entretenimento.

A área é decorada para receber a população campo-grandense como um ambiente temático e de lazer.

Reinaugurado em dezembro de 2022 para retomar as celebrações de Natal, o espaço ganhou decoração inspirada em prédios históricos de Campo Grande, como Morada dos Baís, residência de Paulo Coelho Machado, Colégio Oswaldo Cruz e Casa do Artesão.