Maio Amarelo: Detran-MS planeja diversas atividades de conscientização

O mês de maio começou com uma importante campanha de conscientização. A campanha do Maio Amarelo foca em conscientizar os condutores a terem mais cuidado com o trânsito e neste traz o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.
Em Campo Grande, a campanha se iniciou na última na segunda-feira (4), com uma solenidade realizada na Praça Ary Coelho, contando com a presença de algumas autoridades que compõem o Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT).
Neste ano, a campanha visa abranger diversos públicos e vai contar com palestras em escolas e exposição de maquetes no Shopping Campo Grande e no Bioparque Pantanal, além de outras ações.
Confira a programação:
- Educação Infantil: O programa "Detran vai à Escola" levará a "História Cantada" para ensinar a travessia segura. Já o "Detranzinho" receberá visitas de crianças de 8 a 11 anos para atividades focadas na campanha.
- Inclusão Social: No dia 16 de maio, o "MS Cidadão" realizará ações em aldeias indígenas; no dia 23, o mutirão "Todos em Ação" focará em comunidades da periferia.
- Tecnologia e Imersão: Ações com óculos simuladores de embriaguez e a exibição do documentário “Uma escolha, várias vidas” serão realizadas para sensibilizar condutores.
- Fórum Estratégico: Nos dias 25 e 26 de maio, o Bioparque Pantanal sediará o Fórum Centro-Oeste de Segurança Viária, com foco na Rota Bioceânica (RILA) e presença de autoridades internacionais.
A Exposição dos Gigantes é a novidade para este ano de 2026, é uma parceria com o Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS).
A “Passagem da Fauna” é uma maquete que servirá para mostrar diferentes formas de evitar acidentes com animais silvestres.
A maquete ficará exposta entre os dias 25 de maio à 05 de junho, no Bioparque Pantanal e no Shopping Campo Grande.
O QUE É O MAIO AMARELO
O Maio Amarelo é uma campanha internacional de conscientização com foco na redução de acidentes e mortes no trânsito. O movimento envolve diversas esferas da sociedade como, órgãos de governo, entidades de classes, associações e federações.
A campanha acontece em maio, pois em 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Dessa forma, o mês de maio acabou se tornando referência e o mundo todo realiza ações neste período.