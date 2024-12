Mais um corpo é resgatado após queda de ponte; mortes chegam a 10

JUBILEU 2025

Realizada a cada 25 anos, a festa religiosa acontece desde 1300 com propósito de assinalar a fé cristã

Milhares de pessoas foram às ruas de Campo Grande neste domingo (30) para celebrar os 725 anos do Jubileu da Igreja Católica. Realizada a cada 25 anos, a festa religiosa acontece com propósito de assinalar a fé cristã e responder aos desafios de cada época vivenciada pela Igreja Católica.

Neste ano, a procissão do considerado “Ano Santo” foi iniciada às 16h30 na Paróquia São José e seguiu até a Catedral Nossa Senhora Da Abadia e Santo Antônio de Pádua, local da Santa Missa.

“Bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante, a cada 25 anos nós celebramos com muita alegria a fidelidade de um casal, ou a vida de alguém. Assim também, a cada 25 anos a igreja celebra com solenidade o aniversário de Jesus Cristo e o mistério da encarnação.”, disse Dom Dimas Lara Barbosa, atual arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande. O evento contou com a reunião das 54 paróquias da Arquidiocese com 318 capelas.

Tomada de fieis, padres, e bispos, a procissão icomeçou com a apresentação da cruz peregrina nas escadarias da Paróquia São José, seguiu pela Pedro Celestino, Avenida Afonso Pena, tomou à via pela contramão na 14 de Julho até chegar a catedral, já preparada para receber os muitos católicos que seguiram todo o trajeto com canticos e orações. As milhares de pessoas foram acompanhadas por duas ambulâncias, Guarda Civil Metropolitana, e equipes de apoio que distribuíram água durante todo o trajeto, além de parte da banda do Exército e Polícia Militar.

“A esperança cristã não é esperar em um ponto de ônibus enquanto o ônibus está atrasado, pelo contrário, é a doce expectativa de que o senhor vai realizar na sua vida”, disse Dom Dimas, que salientou que o evento de hoje é uma “manifestação pública de cristo que está no meio de nós, do povo de Deus que caminha.”

Natural da Índia e missionário no Brasil há 14 anos, Durai Aruldoss, é parte da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, e atualmente é sacerdote na Paróquia Cristo Rei, da Congregação João Evangelista e aproveitou para falar da importância do evento e da união dos fieis neste momento. “Ano muito especial, com tema de esperança, o ano inteiro vamos vivenciar essa esperança para nós e para todos aqueles que lutam”, disse.

Cabe destacar que em 2025, a peregrinação contará com duas cruzes, onde, a 1ª delas, a cruz jubilar, permanecerá na Catedral Nossa Senhora Da Abadia e Santo Antônio de Pádua, enquanto a outra segue para o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e será parte de procissões de diversos grupos religiosos durante o mesmo período.

