Mato Grosso do Sul tem a maior taxa de violência contra idosos do País

Há 10 anos, Mato Grosso do Sul lidera ranking de maior taxa de violência contra idosos - Foto: EBC

Mato Grosso do Sul se mantém como o estado com a maior taxa de violência cometida contra pessoas idosas do País, segundo aponta o Atlas da Violência, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado nesta terça-feira (18).

Os dados têm como referência o ano-base de 2022.

De acordo com o Atlas, a violência interpessoal contra pessoas acima de 60 anos inclui violência física, psicológica, tortura, sexual, negligência, entre outras.

Em Mato Grosso do Sul, a taxa de violência por 100 mil habitantes foi de 209,0 em 2022, bem acima da nacional, que foi de 67,2%. O estado de Pernambuco aparece em segundo no ranking, com taxa de 134,6.

Considerando os números absolutos, em 2022 foram registrados 737 caoss de violência contra idosos. Isso indica que, em média, são 61 idosos agredidos por mês, ou que a cada 12 horas, um idoso é vítima de violência no Estado.

Nos últimos dez anos, de 2012 a 2022, esse tipo de violência teve aumento de 72,2% em Mato Grosso do Sul. Em toda a última década, o Estado liderou o ranking de maior taxa de violência contra pessoas acima de 60 anos.

Já no comparativo entre 2021 e 2022, houve uma queda nos casos, de -4,9%, tendo em vista que passou de 775 para os 737 registrados no ano base.

Apesar de ainda ser expressivo e o maior do País, é o terceiro ano consecutivo em que se registra queda no número de notificações.

Dos idosos agredidos, 45 precisaram de internação, sendo 33 homens e 12 mulheres.

onforme o Atlas, a maior parte do alto índice em Mato Grosso do Sul e nos estados de Pernambuco, Ceará e Pará foi decorrente da ampliação da abrangência da coleta de dados.

Lesão autoprovocada

O Atlas também traz dados de notificações de lesão autoprovocada de idosos, que se referem às lesões provocadas voluntariamente e tentativas de suicídios.

Neste ranking, Mato Grosso do Sul apresenta taxa de 26,1 para cada 100 mil habitantes, a quarta maior entre os estados. Em números, em 2022 foram registradas 92 notificações de lesões autoprovocadas na população idosa.

Atlas da violência

A publicação é divulgada anualmente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e tem como base principalmente dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), ambos sob gestão do Ministério da Saúde.

Também são levados em conta os mapeamentos demográficos divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e levantamentos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.