Mato Grosso do Sul tem as cidades mais secas do país, segundo Inmet

Tempo seco prevalece em boa parte de Mato Grosso do Sul, nesta semana. - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Nas últimas horas, Mato Grosso do Sul registrou sete cidades no topo do ranking das mais secas do país. Conforme informações meteorológicas, a umidade do ar deve se manter baixa até o final da semana.

Preocupado com a qualidade do ar na região Centro-Oeste, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta laranja de perigo devido ao tempo seco, com umidade próxima de 10%.

Veja abaixo as 20 cidades de MS que se destacou ontem, como as mais secas do país

2º Aquidauana (13%)

3º Corumbá (13%)

4º Coxim (13%)

5º Nhumirim (Pantanal) (13%)

7º Costa Rica (14%)

8º Miranda (14%)

10º Três Lagoas (14%)

13º Campo Grande (15%)

14º Chapadão do Sul (15%)

16º Jardim (15%)

17º Paranaíba (15%)

19ºPorto Murtinho (15%)

20º Sidrolândia (15%)

21º Sonora (15%)

A cidade mais seca, conforme registros do Inmet, foi Cotriguaçu (MT), com 12% de umidade do ar.

Segundo o alerta, a previsão para o início desta semana é de tempo seco em boa parte do estado. A umidade do ar na região centro-norte deve variar entre 10% e 20%, o que aumenta o risco de incêndios e leva o instituto a decretar estado de atenção.

Em casos de umidade abaixo dos 10%, o risco é ainda maior, sendo indicado a suspensão de atividades e trabalhos que envolvem esforço físico e exposição do sol.



Instruções:

Beba bastante líquido.

Atividades físicas não são recomendadas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



Como fica o tempo para o restante da semana?

Conforme dados meteorológicos do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a partir de hoje há previsão de mudança no tempo, com chance de chuva fraca e leve, além de possível queda de temperatura, principalmente nas regiões extremo sul, sudeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Na região centro-norte do estado, a previsão do tempo indica condições firmes, com sol e aumento da nebulosidade, aliado a temperaturas acima da média e baixa umidade relativa do ar, especialmente no período da tarde.

O frio que muitos campo-grandenses esperavam não deve chegar com muita intensidade à Capital de Mato Grosso do Sul. A partir de quarta-feira, as temperaturas voltam a subir, podendo variar entre 34°C e 37°C, especialmente nas regiões pantaneira, norte e sudoeste do estado.

