MEC destina R$ 505 milhões para reforçar a educação em MS

Nesta quarta-feira (13), o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou um investimento de R$ 505 milhões na educação de Mato Grosso do Sul com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Em evento realizado com o governador do estado, Eduardo Riedel, o ministro oficializou os recursos destinados à expansão de programas de incentivo estudantil e à inauguração de novas estruturas educacionais, como no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Durante o evento, Santana formalizou a ampliação do programa Pé-de-Meia no estado, que atualmente beneficia 43,7 mil estudantes do ensino médio.

O programa deve consumir cerca de 15% desse montante (R$ 76,2 milhões) em Mato Grosso do Sul, com recursos voltados, entre outros pontos, para:

R$ 10,5 milhões : construção de um novo bloco didático-pedagógico e de uma quadra poliesportiva;

: construção de um novo bloco didático-pedagógico e de uma quadra poliesportiva; R$ 10,9 milhões: aquisição de 24 novos ônibus escolares para 24 municípios.

Conforme o governador Eduardo Riedel, com a ampliação do Pé-de-Meia, quase metade dos alunos da Rede Estadual de Ensino (REE) será contemplada no estado.

O programa, que começou beneficiando 26 mil estudantes, agora atende 39 mil alunos. Esse aumento é atribuído à regularização do Cadastro Único (CadÚnico), que possibilitou a inclusão de novos beneficiários desde setembro.

Camilo Santana destacou que o incentivo tem como objetivo principal combater a evasão escolar, especialmente em contextos onde jovens abandonam os estudos para apoiar suas famílias, como no caso de mães solo.

“Sei que governar é priorizar a educação, acima de qualquer questão política. O que está em jogo são as crianças e os jovens, o futuro da nação”, afirmou o ministro.

Santana também mencionou dados do Censo Escolar, que mostram que 68 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica, com quase meio milhão de pessoas abandonando os estudos anualmente.

O evento contou com a presença da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e do governador Eduardo Riedel, que ressaltou a parceria entre os diferentes níveis de governo.

“Falo em nome de todo Mato Grosso do Sul. Aqui, os investimentos não têm cor de uniforme. Governo estadual, municipal e a bancada federal estão unidos pela educação”, declarou Riedel.

IFMS

O ministro também inaugurou o novo bloco didático-pedagógico e a quadra poliesportiva do IFMS de Campo Grande. As obras, iniciadas em 2022, somaram R$ 10,5 milhões, financiados por diversas fontes, incluindo o Novo PAC. Desde o início do ano, o MEC já investiu R$ 9,2 milhões no campus.

Até 2026, o MEC destinará R$ 37,8 milhões para consolidar a infraestrutura dos campi do IFMS em Mato Grosso do Sul, incluindo a construção de bibliotecas, restaurantes estudantis, laboratórios e quadras poliesportivas.

O estado também receberá dois novos campi, em Paranaíba e Amambaí, com um investimento de R$ 50 milhões. Cada unidade atenderá cerca de 1.400 estudantes em cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Hospital Universitário

No ensino superior, Santana assinou a ordem de serviço para a segunda etapa das obras da Unidade da Criança e da Mulher no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD). O investimento de R$ 28 milhões permitirá dobrar a capacidade de leitos das UTIs Pediátrica e Neonatal e expandir outras áreas do hospital, com conclusão prevista para 2027.

Na educação básica, o MEC destinará R$ 314,2 milhões para a construção de 30 creches, 16 escolas de tempo integral e a aquisição de 24 ônibus escolares. Os veículos, parte do Programa Caminho da Escola, beneficiarão 951 estudantes em 24 municípios.

Enem

O Pé-de-Meia também busca estimular o ingresso no ensino superior. Estudantes beneficiados que realizarem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025 receberão uma parcela extra de R$ 200.

Os dados mostram um avanço nas inscrições para o Enem: em 2023, 56,6% dos estudantes do 3º ano do ensino médio de escolas públicas de Mato Grosso do Sul participaram. Neste ano, o índice subiu para 84%, ainda abaixo da média nacional de 94%.

Esse crescimento reflete o interesse dos jovens em dar continuidade à educação após a conclusão da etapa básica.