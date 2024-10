Mega-Sena acumula, mas 139 sul-mato-grossenses saem premiados

EDUCAÇÃO

Assuntos ligados à tecnologia, ao meio ambiente, à igualdade de gênero e à robótica também são favoritos para o tema da prova que ocorre neste fim de semana

Professores orientam que alunos façam uma revisão dos assuntos nos últimos dias antes da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio Foto: Marcelo Victor

Especialistas em redação apostam que o assunto mais cotado para ser abordado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a inteligência artificial (IA) e a relação da humanidade com a evolução tecnológica. Temas como queimadas e meio ambiente também são indicados como prováveis.

Segundo Glauce Soares Casimiro, professora da Uniderp que trabalhou por 10 anos como avaliadora das redações do Enem em MS, neste ano, o tema da redação da prova pode ter relação aos desafios da humanidade no aspecto tecnológico.

“Eu suponho que o tema da redação seja relacionado aos desafios da humanidade perante a revolução robótica social: humanos e máquinas em conexão. Outros temas que podem cair neste ano estão relacionados à importância de cuidar do meio ambiente, às queimadas, à igualdade de gênero ou à robótica”, analisou

a pedagoga.

Entre as prioridades de assuntos no Enem, a professora explicou que temas polêmicos e em alta nas rodas de discussão da sociedade brasileira estão dentro da metodologia de escolha dos conteúdos para a redação.

Para Darilza Carla Mateus de Souza Borges, professora do Colégio Adventista que leciona Língua Portuguesa e Literatura, além de dar aulas voltadas à argumentação e à produção textual, a aplicação da redação do Enem aborda questões políticas, econômicas e sociais atuais. Por isso, segundo ela, também é importante que os estudantes estejam por dentro desses assuntos.

“É essencial destacar a importância da leitura no que tange as atualidades. Ao longo do ano, ministrei diversos assuntos, e os alunos perceberam elos e constâncias entre os temas. Para se preparar é salutar, todavia, se ater aos assuntos inerentes à tecnologia e aos processos voltados à IA”, disse.

No Enem do ano passado, o tema da redação tratava sobre “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”, enquanto em 2022 o assunto abordado foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

O último ano que a temática da redação abordou o uso da tecnologia foi em 2018, tendo como premissa “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”.

Mais de 50 mil estudantes de Mato Grosso do Sul devem realizar a prova do Enem, que terá o seu primeiro dia de aplicação neste domingo. A abertura dos portões nos locais de prova ocorrem às 11h e o fechamento, às 12h, com o início das provas previsto para as 12h30 min. Todos esses horários são de MS.

No dia da prova, o estudante deve levar obrigatoriamente o cartão de confirmação de inscrição, o qual está disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), além de documento de identificação original com foto e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

DICAS

Faltando poucos dias para a aplicação da primeira prova, os professores orientam os alunos a revisar os conteúdos já estudados.

“Nesses últimos dias, é muito importante revisar conteúdos que já estudou, rever a estrutura da redação, analisar algumas redações nota mil nas edições anteriores e entender como é o olhar do avaliador que corrigirá a sua redação”, afirmou Glauce.

A professora também acrescentou que durante a realização do exame, para o candidato conseguir focar na proposta do tema e interpretar a questão da melhor forma, se faz necessário ler os textos motivadores com atenção, circulando as palavras-chaves de cada um, a fim de entender a contextualização da proposta da redação.

Darilza também comentou que o candidato deve focar nesses últimos dias na melhora de sua habilidade em escrever diferentes tipos de textos, sendo essencial receber feedbacks e corrigir erros.

“É fundamental revisar os conceitos teóricos e as competências exigidas pela banca, rever os textos corrigidos ao longo do processo acadêmico. É bom salientar que o planejamento estratégico de estudo

é eficaz para assegurar a serenidade e a propriedade dos conceitos estudados”, orientou a educadora.

Saiba

O Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro preparou uma bênção especial aos candidatos inscritos ao Enem. Os estudantes poderão levar as canetas que serão utilizadas durante a prova para serem abençoadas ao fim de cada missa, celebradas às 9h, às 15h e às 19h.

