Mesmo após chuva, tempo seco deve predominar em MS

Nesse último final de semana, algumas regiões de Mato Grosso do Sul registraram quedas na temperatura e chuvas. No entanto, apesar da melhora momentânea dos índices de umidade relativa do ar, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), informa que a previsão para essa semana indica “continuidade do tempo seco, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de uma massa de ar fria e seca”.

O Cemtec acrescenta ainda que no início dessa semana são esperados mínimas entre 5 e 10°C, com destaque para as regiões sul e sudeste do Estado. “Ao longo da semana, a massa de ar fria e seca começa a se afastar e as temperaturas estarão em gradativa elevação, com valores que podem atingir os 34°C, principalmente na quarta (3) e quinta-feira (4), com destaque para as regiões norte, bolsão e pantaneira”, pontua o levantamento.

Entre essa terça (2) e quinta-feira (4), a previsão indica tempo estável com sol e poucas nuvens. Em Campo Grande, as mínimas devem variar entre 17 e 20°C e as máximas entre 29 e 31°C, e a umidade relativa do ar estará entre 15 e 30%.

Já nas regiões pantaneira, onde os incêndios assolam o Pantanal, e sudoeste do Estado, as mínimas deverão ficar entre 16 e 21°C, enquanto as máximas ficarão entre 32 e 34°C. Nas regiões sul e sudeste são esperadas mínimas entre 12 e 17°C e máximas entre 29 e 32°C.

Em Corumbá, nesta terça são esperados mínima de 19°C e máxima de 32°C. Já em Dourados, a mínima deve ser de 14°C e a máxima de 29°C, e a previsão para Três Lagoas é de variação de 17°C de mínima e 31°C de máxima.

