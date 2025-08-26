Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mesmo com 10 empreiteiras na disputa, licitação tem deságio mínimo

Empreiteira venceu a licitação de R$ 90,5 milhões após oferecer desconto da ordem de R$ 915 mil para obra próximo a Bandeirantes

Neri Kaspary

26/08/2025 - 19h20
Mesmo com dez empreiteiras inscritas na licitação para asfaltamento de 31 quilômetros da MS-245, no município de Bandeirantes, na região central de Mato Grosso do Sul, o deságio sobre o preço máximo foi de apenas 1%, conforme propostas apresentadas nesta segunda-feira (25) à Agesul, que deve ratificar o resultado nesta quarta-feira (27).

O edital estipulava valor máximo de R$ 91.470.493,63. Mas, depois da “disputa”, a Ética Construtora ficou em primeiro lugar ao oferecer um desconto pouco superior a R$ 915 mil e deve ser anunciada vencedora com a proposta de R$ 90.555.778,00.

Das dez empreiteiras inicialmente inscritas, três foram inabilitadas antes da etapa da apresentação de lances financeiros. Sete delas, porém, seguiam na disputa, que por conta disso parecia ser acirrada. Destas sete, três mantiveram o preço máximo no momento de fazer a proposta financeira, evidenciando que não tinham interesse real em vencer o certame. 

Os 31 quilômetros que serão afaltados pela Ética referem-se ao trecho inicial da via que sai da BR-163, próximo da cidade de Bandeirantes, e vai até MS-338, já no município de Ribas do Rio Pardo, em uma região tomada por plantações de eucaliptos.

 Depois da conclusão deste trecho de 31 quilômetros, restarão ainda em torno de 35 quilômetros para que a MS-245 fique toda pavimentada. A MS-338, que também está em obras de pavimentação e que deve ser concluída até o fim deste ano, liga as cidades de Camapuã a Ribas do Rio Pardo.

O projeto faz parte do pacote de obras bancado com os R$ 2,3 bilhões liberados no ano passado pelo  BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) ao Governo de Mato Grosso do Sul. Com os recursos, o Estado promete implantar em torno de 570 quilômetros de asfalto novo e restaurar outros 250 quilômetros. 

INICIANTE

A Ética Construtora é antiga conhecida do Governo do Estado, pois há pelo menos cinco anos é contratada para fazer a manutenção de cerca de 580 quilômetros de estradas na regional de Costa Rica. Porém, é a primeira licitação que vence para obra deste porte. 

Ela também participou de outras licitações do pacote de obras bancadas com recursos do BNDES e que foram lançadas nos últimos meses, assim como as outras nove que se inscreveram. Porém, nos outros certames não chegou entrar na disputa financeira. 

Embora “modesta”, desbancou uma das gigantes da construção, a construtora Caiapó, que também tem participado de uma série de licitações, mas que não chega a entrar nas disputas de lances. Esta Caiapó é uma das responsáveis pela implantação via de acesso da ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho, uma obra federal de R$ 472 milhões. 

Além disso, é responsável pelo pavimentação da BR-419, também com recursos federais, na região pantaneira, que também já obteve mais de meio bilhão de reais em investimentos. Além disso, ela é uma das integrantes do consórcio que está na disputa pela concessão dos 870 quilômetros de concessão de rodovias da chamada Rota da Celulose. 

COINCIDÊNCIAS

O deságio mínimo na licitação para asfaltar o trecho da MS-245 não chega a ser novidade. Nesta segunda-feira (25) a Agesul publicou no diário oficial a homologação da licitação em que a empreiteira S.A.Paulista de Construções e Comércio venceu por WO a licitação para asfaltar 63 quilômetros da MS-320, entre Inocência e Três Lagoas, e vai faturar  R$ 276.169.461,16. 

Sem concorrência, ela venceu a licitação da maior obra lançada até agora dentro do pacote de recursos do BNDES. No início da disputa havia sete interessados. Cinco desistiram no meio do caminho e a única empreiteira que seguiu, a Agrimat, foi inabilitada pela Agesul. 

E, apesar do valor multimilionário, ela nem mesmo recorreu. Em compensação, venceu uma licitação de quase R$ 78 milhões próximo a Ponta Porã. Lá, a Agrimat ofeceu deságio de apenas 0,1% (100 mil) e saiu vencedora da “disputa”.

Por coincidência, a empreiteira que venceu por WO a licitação de R$ 276 milhões é a mesma que asfaltou o primeiro trecho da MS-320. A obra foi recentemente concluída e a empresa seguiu com toda a estrutura na região. 

Acidente

Após 6 horas de interdição e fila de 20 km, BR-262 é liberada

O grave acidente que tirou a vida de dois caminhoneiros, na manhã desta terça-feira (26), exigiu o trabalho de equipes de segurança e do Corpo de Bombeiros para restabelecer o fluxo do trânsito

26/08/2025 18h02

A carreta bitrem ficou atravessada na pista no acidente que envolveu três veículos

A carreta bitrem ficou atravessada na pista no acidente que envolveu três veículos Divulgação PRF

O trânsito da BR-262 foi liberado cerca de 6 horas após a colisão frontal entre duas carretas, que tirou a vida de dois caminhoneiros, em Ribas do Rio Pardo, município localizado a 96 quilômetros de Campo Grande. A paralisação do tráfego gerou um congestinamento de 10 km em ambos os sentidos da pista. 

Embora parte dos veículos de carga de médio porte e dos carros de passeio tenha sido liberada para pegar o desvio pela área verde da Estação Ferroviária Bálsamo, as carretas tiveram que esperar a liberação do trecho, no quilômetro 262.

Com a violência do impacto, a carreta bitrem ficou atravessada na pista e o outro caminhão perdeu o controle, atingindo a lateral de um terceiro veículo antes de parar. O condutor do caminhão que teve a lateral atingida não ficou ferido.

Guinchos foram enviados ao local do acidente para retirar as carretas. Para remover os destroços, uma equipe do Corpo de Bombeiros utilizou mangueiras já no final da tarde em torno de 17h10 iniciaram a limpeza da pista, jogando as ferragens para a margem da rodovia.

 

 

 

Acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 11h40. O caminhão-baú seguia no sentido Campo Grande/Ribas do Rio Pardo, e a carreta bitrem vinha no sentido contrário quando houve o choque frontal. O impacto foi tão violento que ambos os motoristas morreram no local.

Uma terceira carreta também se envolveu no acidente e teve a lateral atingida, mas o motorista não ficou ferido.

A PRF informou que os caminhões envolvidos no acidente não transportavam carga.

Durante a interdição, o tráfego de automóveis e veículos de carga de médio porte foi desviado pela área verde da Estação Ferroviária Bálsamo.

 

 

especial 126 anos

Planejamento e mobilidade inteligente para acompanhar o crescimento urbano

Engenheiro Fernando Madeira avalia que Campo Grande alia desenvolvimento a bom índice de qualidade de vida

26/08/2025 15h00

Engenheiro Fernando Madeira fala sobre projetos para acompanhar crescimento

Engenheiro Fernando Madeira fala sobre projetos para acompanhar crescimento Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Um dos grandes desafios das capitais brasileiras é o trânsito. Em Campo Grande, no entanto, há uma aposta no uso da tecnologia para garantir que a mobilidade acompanhe o crescimento da cidade. Estudos de impacto viário, uso de drones e a possibilidade de instalação de semáforos inteligentes já fazem parte da rotina de planejamento.

É o que afirma o engenheiro Fernando Madeira, proprietário da Madeira & Madeira e membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Campo Grande. Ele ressalta que a tecnologia só funciona quando é acompanhada de uma infraestrutura adequada.

“Para você falar de cidade inteligente, precisa começar de coisas básicas, como o planejamento. Hoje, a inteligência artificial pode controlar todos os semáforos, por exemplo. Eu filmo com o drone e verifico como é que está o tráfego. Muitas vezes é uma questão de 5 ou 10 minutos de diferença. Se você tivesse um centro de controle inteligente, abriria o semáforo de forma dinâmica”, explicou Madeira. 

O exemplo da Avenida Três Barras ilustra essa visão. “Quando ela foi asfaltada, fizeram apenas uma pista para ir, outra para voltar e dois estacionamentos. Eu tenho que planejar para que daqui a cinco anos consiga dobrar a capacidade da via. Só assim a tecnologia vai realmente funcionar”.

Esse olhar no longo prazo mostra como a cidade busca se preparar para o crescimento sem repetir erros de outras capitais.

VERTICALIZAÇÃO

Embora muitas vezes se diga que Campo Grande é uma cidade verticalizada, os números mostram o contrário: apenas 3% da área urbana é ocupada por prédios. Isso significa que a Capital tem enorme potencial de adensamento sem perder qualidade de vida.

“Campo Grande é uma cidade de projetos. A arquitetura aqui é nova e bonita. Tem lugares em que a arquitetura é nova, mas não é bonita. Aqui a gente consegue conciliar estética e funcionalidade”, avaliou Madeira, ao comentar sobre os empreendimentos recentes que mudaram a paisagem da cidade.

Ele também defende a importância de bairros mistos, que unem comércio e moradia, como o Jardim dos Estados. “Se não houvesse essa recuperação do residencial, o bairro poderia morrer. À noite, ficaria vazio. Então, a ocupação mista é fundamental para manter a vitalidade urbana”.

Esse conceito se aproxima da ideia de “cidade de 15 minutos”, em que tudo o que o morador precisa, como escola, saúde, comércio e lazer, esteja a poucos minutos de casa.

ECONOMIA E LOGÍSTICA

Campo Grande também desponta como polo logístico, em função de sua localização estratégica. A chegada da Rota Bioceânica, que ligará o Brasil ao Chile, via Paraguai e Argentina, deve fortalecer ainda mais essa vocação.

“Ela [a Rota Bioceânica] está consolidada, é dinheiro carimbado que veio de Itaipu. Então, termina agora, no ano que vem já deve estar no finalzinho. Vai melhorar a questão de logística, sim, e isso vai trazer, não só para Campo Grande, mas para todo o Estado, novas oportunidades”, destacou.

Segundo ele, a obra será acompanhada por investimentos paralelos, como ferrovias, hidrovias e ampliação do aeroporto da Capital, que passará de uma capacidade de 1,5 milhão de passageiros para 2,6 milhões de passageiros por ano. 

Esse movimento abre espaço para novos centros de distribuição e armazenamento, atividades que geram empregos e movimentam a economia local.

