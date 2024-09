Mestrado gratuito em Matemática oferece mais de 50 vagas em MS

Previsão do tempo

Chuvas do final de semana baixaram as temperaturas e aumentaram a umidade

Temperaturas seguem amenas com variação de nebulosidade Álvaro Rezende / Correio do Estado

Após um final de semana com chuvas e queda das temperaturas, a previsão para a semana indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. O tempo volta a ficar seco e aliado às altas temperaturas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%.

Nesta segunda-feira (16) a previsão indica tempo mais fechado, com aberturas de sol e variação de nebulosidade. Na região sul e sudoeste do estado há previsão de mais aberturas de sol. Porém, não se descartam pancadas de chuvas, principalmente nas regiões central e leste do estado. Essa situação ocorre devido a uma frente fria que está no oceano Atlântico juntamente com o deslocamento de cavados, associado ao avanço de um sistema de baixa pressão atmosférica.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sul e giram para o quadrante leste com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande , estão previstas temperatura mínima de 17°C e máxima de 26°C.

, estão previstas temperatura mínima de 17°C e máxima de 26°C. A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 19°C e 29°C.

deve registrar temperaturas entre 19°C e 29°C. Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 16°C e a máxima de 28°C.

é esperada a mínima de 16°C e a máxima de 28°C. O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C.

deve registrar temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C. As cidades da região do Bolsão , no leste do estado, terão temperaturas entre 18°C e 32°C.

, no leste do estado, terão temperaturas entre 18°C e 32°C. Anaurilândia terá mínima de 18°C e máxima de 24°C.

terá mínima de 18°C e máxima de 24°C. A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 15°C e máxima de 24°C.

deve registrar mínima de 15°C e máxima de 24°C. Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 14°C e 22°C.

temperaturas entre 14°C e 22°C. Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 15°C e máxima de 24°C.

