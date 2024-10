Meteorologia prevê mais um temporal em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Defesa Civil de Campo Grande alerta para probabilidade de uma nova tempestade na capital nesta sexta-feira (11). São esperadas chuvas de 30 a 40 milímetros, que podem vir acompanhadas de ventos intensos e queda de granizo. Além disso, as temperaturas mínimas devem variar entre 19-21°C e máximas entre 24-26°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade para todo o estado, apontando possibilidade de até 100 milímetros de chuva durante o dia. Além disso, a previsão é de que os ventos cheguem a variar de 60 a 100 km/h.

Vale lembrar que a última tempestade que atingiu Campo Grande, na noite da última quarta-feira (9) deixou um rastro de destruição nas vias públicas, com a queda de árvores, destelhamentos e vias inundadas pela água. Além do vento, que atingiu 85 km/h, foram registrados mais de 2,5 mil raios e chuva de granizo. Naquela data, choveu mais de 46 mm.

Os riscos potenciais, segundo o Inmet, são de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Por isso, a Defesa Civil recomenda que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue em baixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é recomendado que os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia sejam desligados. (Confira vídeo com mais recomendações abaixo)

Saiba: Em caso de queda de árvore, o número 156 deve ser informado. Para contatar a Defesa Civil, o número de telefone é 199, e o do Corpo de Bombeiros, 193.

Previsão do fim de semana

para Campo Grande

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a sexta-feira (11) será de temperaturas mais amenas, com probabilidade de tempestades isoladas.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 19-21°C e máximas entre 24-26°C. Os ventos atuam do quadrante norte com

valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Já no sábado e no domingo (12 e 13) o tempo volta a ficar firme. As mínimas variam entre 19-21°C e máximas entre 29-32°C na capital. Os ventos atuam entre quadrante leste e sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Nas demais regiões

do estado

As temperaturas estarão em gradativa elevação, com valores entre 34-37°C aliado a baixos índices de umidade relativa do ar, entre 20-40%. Porém, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades isoladas.

Na sexta-feira (11) há probabilidade para chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essa situação meteorológica ocorre devido à presença de um cavado, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica e disponibilidade de umidade.

Além disso, uma frente fria oceânica favorece a formação de instabilidade no estado de Mato Grosso do Sul.

Em relação às temperaturas são previstas mínimas entre 16-19°C e máximas entre 21-28°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 19-24°C e máximas entre 26-28°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 30-34°C.

No sábado e no domingo (12 e 13) a previsão indica predomínio de sol em grande parte do estado, com retorno da nebulosidade ao longo do dia. A situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

O grande destaque é a elevação gradativa das temperaturas, podendo atingir os 34-37°C aliado a baixos valores de umidade relativa do ar, com valores entre 20-40%. Por isso, recomenda-se que a população hidrate-se frequentemente, evite exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e umidifique os ambientes.

Mesmo com o sol, não se descartam chuvas e tempestades isoladas no estado, com destaque para as regiões pantaneira, norte e

nordeste do Mato Grosso do Sul.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 15-19°C e máximas entre 26-32°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 19-27°C e máximas entre 31-37°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 32-35°C.

Recomendações em caso

de tempestade

