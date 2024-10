Poeira e fuligem causam quase 2,5 mil raios em Campo Grande

ÔNIBUS

Ônibus não passaram no horário, e fizeram com que passageiros se atrasassem para o trabalho

Uma tempestade atingiu Campo Grande na noite da última quarta-feira (9), inundando ruas, ilhando pessoas, estragando telhados e deixando um rastro de destruição em 34 bairros da capital.

A cidade amanheceu com resquícios das chuvas da noite passada. As vias sujas, com pedaços de árvores, pedra e asfalto ilustram a força do temporal, que chegou acompanhado de vento, raios e até granizo.

Para algumas pessoas, chegar no trabalho foi mais difícil do que o esperado, não apenas pela situação das ruas, mas também pela falta de ônibus no transporte público coletivo de Campo Grande.

Passageiros que utilizam a linha 087, que cruza a cidade do Terminal General Osório ao Terminal Guaicurus, passando pelo Centro, tiveram que lidar com atraso após a falta de um dos veículos da frota, que costuma sair da Avenida Mascarenhas de Moraes às 6h40.

O ônibus seguinte da linha sai do terminal quase 20 minutos depois do citado, o que causou atraso de quem precisava chegar a compromissos nesta manhã.

Pelo menos outras duas linhas apresentaram inconsistência nesta manhã: 108, Los Angeles, e 114, Paulo Coelho Machado/Centro via Terminal Guaicurus.

Marly Vilhena, funcionária de uma academia localizada no bairro São Francisco, sai de casa cedo para trabalhar, tendo a linha 108 como uma das opções para o trajeto. Nesta manhã, porém, o ônibus não passou no horário que costuma passar, e ela precisou esperar mais 15 minutos pelo próximo.

Depois, na segunda parte do trajeto, no terminal, o ônibus da linha 114 também não passou, e ela precisou pegar a linha 116, do bairro Los Angeles para o Centro. Ela revelou que costuma chegar às 5h55 no trabalho, mas devido ao problema enfrentado com o transporte coletivo, chegou com 20 minutos de atraso.

Ao Correio do Estado, o Consórcio Guaicurus classificou os "atrasos" como "incidentes", decorrentes de problemas operais que, segundo a concessionária, já foram solucionados. Veja a nota na íntegra:

"Em relação aos atrasos registrados hoje pela manhã nas linhas 087, 108 e 114, informamos que esses incidentes foram decorrentes de problemas operacionais, os quais já foram solucionados. Todos os veículos estão circulando normalmente. Agradecemos a compreensão de todos e reafirmamos nosso compromisso com a melhoria contínua dos nossos serviços".

Estragos

As chuvas causaram estragos em diversas regiões de Campo Grande, deixando bairros sem energia e vias inundadas.

Segundo a Prefeitura Municipal de Campo Grande, foram feitos pelo menos 20 atendimentos emergenciais desde as primeiras horas desta quinta-feira (10), a maioria deles relacionados a queda de árvores sobre vias.

Também foram atendidas ocorrências como limpeza de sujeira nas ruas para evitar acidentes, reparos em semáforos e na iluminação pública e limpeza de bocas de lobo para melhorar a vazão da água da chuva, como aconteceu na Avenida Mato Grosso com a Rua Espírito Santo. A enxurrada veio rápida, trazendo muita sujeira, prejudicando o sistema de captação de águas pluviais.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), equipes de diversos órgãos estão empenhadas desde ontem para o atendimento às emergências, dentre eles a Defesa Civil Municipal, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM).

"A Sisep mobilizou mais de 100 trabalhadores, 25 caminhões trucados, 10 pás carregadeiras, 3 caminhões com carroceria, 1 caminhão munck, 55 trabalhadores, além das pessoas no apoio operacional", disse a Prefeitura, em nota.

Recomendações

A Defesa Civil Municipal recomenda à população que, em caso de tempestade, as pessoas permaneçam em local seguro, evitando transitar em locais com alagamento, não fique perto de muros, árvores e redes de alta tensão. Em caso de emergência, as pessoas podem acionar a Defesa Civil 199 e ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

