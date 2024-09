Meteorologia subestima intensidade do frio e MS amanhece com 6ºC

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Intensidade da frente fria que atingiu Mato Grosso do Sul pegou todos de surpresa. Meteorologistas renomados e nem Institutos de Meteorologia previam tanto frio.

Em plena onda de calor, municípios de Mato Grosso do Sul amanhecem gelados há dois dias consecutivos e em alguns até choveram.

Nem frio e nem chuva estavam previstos para a primeira quinzena de setembro, mas, o que se vê é pessoas andando na rua com casacos e guarda-chuva, sobretudo na região sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas amarelos , laranjas e vermelhos simultâneos de onda de calor e baixa umidade .

Mas, curiosamente, em plena onda de calor, Mato Grosso do Sul encara dias gelados com temperatura mínima de 6ºC.

Confira o acumulado de chuva registrado nesta quinta-feira (5) e a temperatura mínima registrada nesta sexta-feira (6):

MUNICÍPIO CHUVA (mm) TEMPERATURA (ºC) Amambai 0,4 mm 6,4ºC Campo Grande - 17,1ºC Bataguassu - 15,7ºC Corumbá - 15,6ºC Dourados 1,4 mm 13,9ºC Itaquiraí 1 mm 11,2ºC Miranda - 15,7ºC Ponta Porã - 11,6ºC Porto Murtinho - 12,5ºC Sete Quedas 2,4 mm 11,2ºC Sonora - 17,2ºC Três Lagoas - 16,2ºC

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, o frio se deve a passagem de uma frente fria passageira, vinda do Sul do País e que alcançou Mato Grosso do Sul.

"É a frente fria que está passando pelo Sul do país influenciando as condições no extremo sul do Estado. Onde as temperaturas ficaram mais baixas, a umidade subiu, houve nevoeiro generalizado e até chuva em Sete Quedas e Mundo Novo com 6mm. Mas já passou e não vai mais continuar nessas condições", explicou o meteorologista ao Correio do Estado.

FUMAÇA

Mato Grosso do Sul amanheceu, pelo segundo dia consecutivo, com céu encoberto pela fumaça oriunda dos incêndios do Pantanal, Amazônia e São Paulo.

O tempo parece nublado, mas, na verdade se trata de fumaça e fuligem dispersas no ar, deixando o horizonte cinzento e com baixa visibilidade.

Em Campo Grande, o sol está avermelhado por conta da fuligem dispersa no horizonte.

Fumaça é a suspensão na atmosfera de produtos resultantes de uma combustão. Pode ser tóxica quando aspirada. Resulta de queimadas, fogueiras, brasas, motores de gasolina e gasóleo.

Névoa seca é formada quando há a condensação de vapor d'água em combinação com poeira, fumaça e outros poluentes, o que dá um aspecto acinzentado ao ar.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o meteorologista afirmou que o fenômeno responsável por deslocar a fumaça, para longas distâncias, é o vento.

“São fluxos de ventas que se originam lá da região amazônica, e esse fluxo de vento vai agregando esses fatores aí. Se ventar uma manhã inteira, os ventos podem levar a fumaça de 100 a 150 quilômetros de distância em apenas uma manhã”, explicou Abrahão.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo seco requer cuidados aos sul mato-grossenses. Confira:

Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia

Evitar exposição ao sol das 9h às 17h

Usar protetor solar

Beber muita água

Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)

Não fazer refeições pesadas

proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção

Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira: