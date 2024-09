Milhares se concentrem em frente a igreja e causam nó no trânsito

Milhares de pessoas se aglomeraram no começo da manhã deste sábado para terem acesso ao templo no cruzamento da Sahran com a Planalto

Oficialmente, o evento, como é chamada a concentração religiosa, só começa às 9 horas deste sábado (7), mas antes das sete horas o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, já comandava o show e recebia as milhares de pessoas que formavam fila desde a madrugada e lentamente entravam no tempo, no Jardim Paulista, em Campo Grande.

As filas indianas, até três uma ao lado da outra, se estendiam por cerca de 400 metros ao longo da Avenida Eduardo Elias Zahran, provocando uma espécie de nó no trânsito em pleno feriado da Independência, qeu amanheceu com ruas vazias em Campo Grande.

Isso porque os seguidores do apóstolo Valdemiro tomavam conta inclusive da pista de rolamento das vias de acesso à Zahran. Por conta disso, motoristas eram obrigados a dar meia volta para conseguir seguir viagem.

Com dezenas de cadeirantes e pessoas aparentemente com problemas físicos, a maior parte dos fiéis passou a noite viajando para chegar logo cedo ao templo, no cruzamento da Zahran com a Rua Planalto. Dezenas de ônibus espalhados até em ruas apertadas do entorno do local do evento comprovam que o pastor conseguiu atrair gente de praticamente todas as 79 cidades do Estado.

E até de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, veio uma caravana a Campo Grande. E, enquanto Valdemiro entrevista uma destas fiéis do país vizinho, auxiliares dele interrompiam a conversa para comemorar “mais mil reais agora, a católica socorreu, tomando posse da arca”, aproximando da câmera um celular para comprovar a suposta doação de mais um pix de mil reais.

Ao serem abordados pela reportagem, organizadores do “evento” alegaram que não poderiam dar entrevista para explicar os motivos para “travarem” a entrada dos fiéis ao interior do templo, onde já estava a estrela principal do culto que começaria somente duas horas depois.

Do lado de fora, no espaço que servia de estacionamento da antiga loja de materiais de construção que funcionava alí antes da transformação em igreja, um telão e centenas de cadeiras foram enfileiradas para abrigar aqueles que não coubessem no interior do templo.

Comum em Campo Grande às vésperas de eleições, mas muitas vezes organizado em praças públicas, o culto do apóstolo Valdemiro acontece na mesma data em que outros pastores de renome nacional serão destaque principal do ato em São Paulo convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em homenagem ao 7 de setembro, o dia da independência do Brasil.

O pastor Silas Malafaia, organizador da manifestação em São Paulo, prometeu fazer duras críticas contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal . "Vai ser o mais duro e veemente discurso que fiz até hoje. Vai ser de arregaçar", anunciou nesta sexta-feira (6).

Desta vez, os ataques serão direcionados contra as decisões que afetaram os interesses do bilionário Elon Musk, dono da rede social X, que está temporariamente banida do Brasil.

APÓSTOLO

Valdemiro Santiago, que se auto-denomia apóstolo, cursou somente até a quinta série do ensino básico e inicialmente fazia parte da Igreja Universal do Reino de Deus, comandada por Edir Macedo. Mas, em 1998 fundou sua própria igreja e hoje, segundo a revista Forbes, seu patrimônio chega a R$ 1,4 bilhão.

Duas horas antes do início do evento o pastor Valdemiro Santiago já comandava o show e comemorava com seus seguidores cada doação significativa

Entre os pastores famosos, sua fortuna é menor somente que a de Edir Macedo, que tem R$ 5,6 bilhões. Está à frente inclusive do missionário RR Soares, da Igreja Universal da Graça, que, segundo a Forbes, acumula R$ 736 milhões.

Boa parte do patrimônio de Romildo Soares, porém, não está em seu nome, como é o caso das duas TVs (SBT MS e Guanandi) e de inúmeros terrenos de alto valor na região central de Campo Grande.