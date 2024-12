Ministro do Tribunal do Trabalho de MS capota carro em ponte da BR-060

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Amaury Rodrigues Pinto Junior acabou envolvido em um acidente e ficou ferido, após o veículo em que trafegava pela BR-060, no município mato-grossense de Rio Verde, sair da pista, cair em uma ponte e capotar.

Conforme os portais de notícias locais do Estado vizinho, Mato Grosso, o acidente aconteceu ainda no sábado, com o ministro, que estava no carro junto de sua esposa, a juíza Izabella de Castro Ramos, e cunhada, advogada Luciana de Castro Ramos, sendo levado ao Hospital Municipal Universitário.

Informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros mostram que, esse acidente aconteceu próximo ao quilômetro 426 da rodovia 060, com a passageira mais velha, de 52 anos, sendo atendida fora do veículo com dores pelo abdômen e tórax e a segunda, de 48, ainda dentro do carro indicando dores no ombro.

Além de também apresentar dores no membro superior esquerdo, o ministro indicou aos bombeiros uma dor que sentia em sua perna esquerda, além de apresentar um hematoma na região da cabeça.

Informações preliminares apontam que o próprio ministro é quem dirigia o veículo e, consciente e orientado, a assessoria do Tribunal indicou que Amaury já estava verbalizando e com sinais estáveis no início da manhã de hoje.

Quem é o ministro?

Natural de Curitiba (PR), Amaury nasceu em 13 de novembro de 1963, bacharelado no fim de 1988, pela Faculdade de Direito de sua cidade natal.

Doutor no seguimento pela Universidade de São Paulo (USP), começou na magistratura trabalhista em 1989, sendo Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF).

Sua ligação com Mato Grosso do Sul começou já em março de 1991, quando promovido a Juiz Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Mundo Novo (MS), se removendo para a 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Campo Grande em março/1992, segundo biografia junto ao TST.

Sua posse como Ministro do Tribunal Superior do Trabalho aconteceu em 21 de julho de 2021, quando exercia o cargo de presidente do TRT24, da região de Mato Grosso do Sul.

