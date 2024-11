Morador de rua é atacado por segurança a pauladas em frente à loja

latrocínio

Corpo foi encontrado quinta-feira em um córrego de Nova Andradina e nesta sexta-feira policiais detiveram a garota, um adolescente de 16 anos e um jovem de 19

Encontrado morto sob uma ponte do Córrego do Baile na última quinta-feira (28), em Nova Andradina, Gerson Martins dos Santos Sobrinho, de 48 anos, foi vítima de latrocínio planejado por uma adolescente que o atraiu para um encontro amoroso, conforme divulgou a polícia neste sábado (30).

Ela, outro adolescente e um adulto foram presos nesta sexta-feira (29) por policiais civis da cidade e com eles foram encontrados a moto, o celular, a carteira com os documentos e até as roupas de Gerson. A moto já estava sem a placa, mas ela foi encontrada na casa onde estavam os demais objetos.

Morto possivelmente por estrangulamento, a suspeita dos policiais é de que ele tenha sido atacado quando estava em situação vulnerável após se encontrar com a garota no córrego bastante utilizados por banhistas.

Conforme informações que foram divulgas neste sábado pelo delegado Caio Buose Bazoti, o cadáver estava apenas com sua roupa íntima (cueca), oculto e submerso no córrego, entre as vigas de concreto da ponte

Com os três detidos os investigadores encontraram duas armas de brinquedo, que possivelmente tenham sido utilizadas para render a vítima, que se encontrou com a garota no local onde o corpo foi encontrado, sob uma ponte da rodovia MS-473, que liga Nova Andradina a Taquarussu, nas imediações do Instituto Federal.

O corpo foi encontrado por populares que pararam no local para tomar banho. E, pelo fato de a motocicleta, adquirida havia cerca de seis meses, ter desaparecido, os investigadores logo suspeitaram de latrocínio.

Gerson, conhecido como “Cascavel”, estava com lesões no pescoço e a suspeita dos investigadores é de que o trio tenha tentado simular um suposto afogamento.

De acordo com informações do site Jornal da Nova, o adolescente apreendido, de 16 anos, é namorado da garota que atraiu a vítima ao córrego. Eles tiveram ajuda de Maykon Keven Avelar dos Santos, de 19 anos, para executar o crime.