Morcego com raiva é encontrado em bairro de Campo Grande

força

Em Eldorado, a CVale, segunda maior cooperativa do País, assumiu unidade da AgroGalaxy, um fundo de investimentos que está em recuperação judicial

Com cerca de 30 unidades funcionando em pelo menos 14 municípios de Mato Grosso do Sul, a segunda maior cooperativa agrícola do Brasil anunciou nesta quarta-feira (30) a ativação de de mais uma unidade de recebimento de grãos e venda de insumuos agrícols no Estado, desta vez em Eldorado.

A cooperativa, que tem faturamento anual da ordem de R$ 25 bilhões, arrendou a estrutura da antiga Agro100, instalada às margens da BR-163, próximo da região urbana de Eldorado, que estava nas mãos de um fundo de investimentos.

O local tem estrutura para armazenar cerca de 400 mil sacas de grãos e foi arrendado com toda a estrutura de escritórios, secadores e loja para comercialização de produtos agrícolas.

A empresa Agro100 estava nas mãos da Aqua Capital, um fundo de investimento em agronegócio e logística, e passou a fazer parte da AgroGalaxy, uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas do Brasil.

Porém, a AgroGalaxy pediu recuperação judicial em setembro do ano passado e por isso arrendou a estrutura de Eldorado. A empresa citou como um dos principais fatores que pressionaram sua estrutura de capital os impactos negativos de eventos climáticos recentes.

No site oficial, a AgroGalaxy informava ter mais de 30 mil clientes cadastrados, atendendo o equivalente a 8 milhões de hectares de área de cultivo. Tem 28 silos de armazenamento, que totalizam 515 mil toneladas de capacidade instalada. E 169 pontos de venda distribuídos pelo país.

A COOPERATIVA

A cooperativa CVale, originária da cidade paranaense de Palotina e que está em Mato Grosso do Sul desde 2001, já havia ampliado sua presença no Estado em setembro do ano passado, quando passou a atuar em três dos municípios que mais produzem grãos em Mato Grosso do Sul, em Maracaju, Chapadão do Sul e em Costa Rica.

O foco principal, conforme anunciou o comando da cooperativa à época, seria compra de soja, que será destinada à esmagadora que a cooperativa inaugurou no ano anterior em Palotina, na região oeste do Paraná.

Na esmagadora foram investidos R$ 1 bilhão e a capacidade é para processamento de até 22 milhões de sacas por ano, ou 1,3 milhão de toneladas, o que corresponde a cerca de 10% de toda a produção de Mato Grosso do Sul.

Porém, por enquanto não chegou a municípios como Sidrolândia, Ponta Porã e São Gabriel do Oeste, que estão entre os dez maiores produtores de grãos do Estado

Além do Paraná e MS, a cooperativa, que nasceu em 1963, atua também em Mato Grosso, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraguai.

Ao todo, tem cerca de 200 unidades de negócios, mais de 28 mil associados e mais de 14 mil funcionários. Em média, compra em torno de 6 milhões de toneladas de grãos por ano, entre soja, milho e trigo.

Esta, segundo a assessoria da Cvale, será a unidade de negócio de número 31 em Mato Grosso do Sul e de número 200 no Brasil. Além dos municípios já citados, ela atua, em Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bandeirantes, Caarapó, Fátima do Sul, Itaporã, Naviraí, Rio Brilhante (onde tem também supermercado) e Tacuru. Em alguns destes municípios tem mais de uma unidade.