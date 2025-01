Morre Lion, cão do Batalhão de Choque que auxiliou na apreensão de drogas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Lion, cão farejador da raça Pastor Alemão, pertencente ao Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPMChoque), morreu aos 14 anos de idade, nesta terça-feira (7), em Campo Grande.

Ele faleceu de velhice e vinha enfrentando problemas de visão e audição. Dos 14 anos de vida, 7 se dedicou à “carreira policial”, auxiliando em inúmeras missões e apreensão de drogas.

Ao se aposentar, se tornou o companheiro inseparável do Cabo PM Paulo, seu tutor e binômio por 6 anos.

Ao Correio do Estado, Paulo enalteceu a imagem do cão como ferramente extremamente útil na atividade policial.

“Ele contribuiu como exemplo do quão útil é a ferramenta do cão na atividade policial, tanto no uso do faro aguçado, na detecção de drogas, no impacto psicológico diante de uma abordagem com a presença do cão e a parte cinoterápica, que é a questão dos eventos sociais, a imagem do animal para as crianças, que aproxima a polícia da sociedade. O cão serve para aproximar e mostrar que a polícia é um parceiro das crianças e da população de bem”, disse o militar

O Batalhão de Choque homenageou o animal em suas redes sociais .

“Por 7 anos, Lion foi mais que um cão farejador, foi o parceiro inseparável do policial militar do Batalhão de Choque, Cabo PM Paulo, seu binômio em missões que marcaram a história da nossa unidade. Juntos, enfrentaram desafios e cumpriram com excelência o dever de servir e proteger. Após sua aposentadoria, ele passou 6 anos ao lado de quem mais confiava, recebendo o cuidado e o carinho do cabo Paulo, que sempre esteve ao seu lado, em serviço e na vida. Hoje, nos despedimos de Lion, um guerreiro que deixou um legado de lealdade, coragem e parceria. Sua ausência será sentida, mas sua memória viverá em cada missão e em cada história compartilhada. Obrigado, Lion!”

Lion deixa o legado de companheirismo e honra em razão das inúmeras miussões que participou para servir e proteger a sociedade sul-mato-grossense.

Confira algumas fotos de Lion:

CÃO FAREJADOR

Cães farejadores são treinados para detectar substâncias específicas usando seu olfato altamente desenvolvido.

Seu faro é capaz de detectar drogas, substâncias ilícitas, explosivos, armas e pessoas desaparecidas.

