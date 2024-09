Motociclista atropela boi e morre em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na noite deste sábado, um motociclista de 19 anos morreu após colidir com um boi na Rua Barra Bonita, no Jardim Veraneio, em Campo Grande. O animal também não resistiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima pilotava uma motocicleta Honda Fan 160, de cor cinza, quando o acidente ocorreu. Devido a batida, a vítima, a moto e o animal foram arrastados por cerca de 10 metros, indo parar na pista contrária do ponto de colisão.

No local, a lâmpada de iluminação pública estava apagada. Com a chegada da perícia científica, foi possível verificar que o ponto de colisão ocorreu na via por onde o motociclista trafegava e que o mesmo sofreu morte instantânea.

A vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de acordo com a equipe do batalhão de trânsito que estava no local, sendo identificado e qualificado através de documento de identidade que portava.

Próximo a vítima, foi achado um capacete, recolhido e removido pelo guincho até o pátio terceirizado, para onde a motocicleta foi transportada. No animal não foi possível localizar qualquer tipo de marca que pudesse identificar o seu proprietário.

Durante a ocorrência, o comunicante tentou contato com a família da vítima, no entanto, sem sucesso. O corpo da vítima foi encaminhado ao IMOL, a motocicleta removida ao pátio terceirizado e o corpo do animal foi movido para a calçada, sendo acionada uma equipe da Solurb para posteriormente remover a carcaça do animal morto.

Assine o Correio do Estado