Motociclista morre após bater em mureta da Avenida Duque de Caxias

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na madrugada deste sábado (14), um motociclista morreu ao sofrer acidente na Avenida Duque de Caxias, região do bairro Nova Campo Grande. Devido ao impacto, a motocicleta foi localizada aproximadamente 50m de distância da vítima em uma área de vegetação, ao lado da pista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 03h57m a equipe foi acionada para atender uma ocorrência, na qual o solicitante informou que havia encontrado uma pessoa inconsciente, com capacete e caído no meio da via pública.

No primeiro momento, não havia sido localizada a motocicleta. Diante da gravidade, foi acionada a viatura de suporte avançado e ao chegarem ao local, constataram o óbito do mesmo.

A vítima não portava documentos e não foi identificada até o momento.

Estatísticas

Segundo o relatório “VÍTIMAS FATAIS DE SINISTROS DE TRÂNSITO EM CAMPO GRANDE - 2024”, feito pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), no primeiro semestre, foram registrados 23 vítimas fatais que dirigem motocicletas dentro do perímetro urbano. Confira:

Já em 2023, foram 21 acidentes fatais com motocicletas, tendo o maior número (7) no mês de junho. Para o preenchimento das tabelas, a Agetran considerou vítimas fatais aquelas que vieram a óbito no local do acidente (BPMTRAN) e as que vieram a óbito num período de até 30 dias em decorrência do acidente (Santa Casa e outros hospitais).

Assine o Correio do Estado