Motociclista morre em colisão com veículo na região central de Campo Grande

"MÃO NA RODA"

Aplicação que tem desde a CNH e lista principal condutor, permite vender veículo sem precisar de cartório e muito mais

Cada vez mais os aparelhos de telefone tem se tornado uma extensão do próprio ser humano e, quando o assunto é trânsito, o aparelho - apesar de proibido durante a direção - pode se tornar uma "mão na roda" para o condutor, até porque aplicativos oficiais tem oferecido até desconto no pagamento de multas para simplificar as burocracias do cotidiano.

Conforme o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), a aplicativo "Meu Detran" (para iPhone e Android) é um desses exemplos, pois contabiliza desde a pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor, até as multas registradas, com a possibilidade até de gerar guia com códio de barras para o pagamento.

Como bem detalha o Departamento, 95% dos afazeres estão concentrados nessa aplicação, serviços digitais esses que podem ser acessados até mesmo através do portal Meu Detran.

Entretanto, é a aplicação Carteira Digital de Trânsito (CDT) que tem chamado a atenção, justamente porque entre as vantagens de baixar o aplicativo está a chance de garantir até 40% de desconto, durante o pagamento de alguma infração cometida.

Vantagens e possibilidades

Pelo CDT, o condutor tem na palma da mão uma versão com validade em todo o País da CNH Digital, válida para apresentar até mesmo em aeroportos e demais repartições.

Para os burocráticos que pensaram em cópias autenticadas em cartório, a versão exportada desse documento pelo aplicativo é emitida com uma assinatura digital, que terá a mesma funcionalidade, sem a necessidade de conexão à internet.

Como citados os cartórios, vale apontar que eles agora também ficam de fora da equação quando o assunto é vender um veículo, já que é possível - de forma segura - emitir uma autorização de transferência por meio eletrônico, a chamada ATPV-e.

Sem necessidade da etapa de reconhecimento de firma, o interessado na compra ainda precisará ir ao Detran para vistoria e finalizar a transferência.

Vale ressaltar que, além de Mato Grosso do Sul, esse serviço está disponível para os seguintes estados:

Acre,

Ceará,

Paraná,

Rio Grande do Sul,

Pernambuco,

Rio Grande do Norte,

Roraima,

Mato Grosso e

Sergipe.

Quanto ao desconto de até 40% para pagar multas de trânsito, o motorista precisa aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), e reconhecer a infração - sem intenção de recorrer -, para assim receber um abatimento no valor total.

Além disso, ele disponibiliza:

Versão eletrônica do CRLV

Credencial de Estacionamento

indicação do principal condutor

Esse Sistema abrange todas as autuações que acontecem em vias federais, todos os Detrans do País, além de mais de mil órgãos autuadores municipais e envia notificações de infrações, além de informativos, comunicados e documentos em formato digital.

Entre esses avisos, por exemplo, está a lembrança quando estiver próximo do prazo de vencimento da CNH do condutor, assim como a possível necessidade de recall, com orientações de contato com fabricante e devidos riscos diante da falta do reparo.

Ligado ao setor de infraestrutura, trânsito e transportes do Governo Federal, o aplicativo está disponível tanto para iPhone como aparelhos Android e, sobre como usar o serviço, você encontra um passo-a-passo no portal GOV.BR.

**(Com assessoria)

Assine o Correio do Estado