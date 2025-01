Motorista perde o controle e bate em prédio do Camelódromo; veja o vídeo

TURISMO

Número é 7,13% menor em relação a 2023, quando 313.116 visitaram a cidade, o maior número da história

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 290.806 turistas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024.

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (36,56%), Paraná (9,92%), Mato Grosso do Sul (7,99%), Santa Catarina (7,81%), Rio de Janeiro (7,78%), Rio Grande do Sul (6,17%), Minas Gerais (5,47%), Distrito Federal (2,25%), Goiás (1,13%), entre outros.

As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (55,36%), Sul (26,01%), Centro-Oeste (13,15%), Nordeste (4,21%) e Norte (1,28%).

Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países do Paraguai (1,17%), Holanda (1,08%), EUA (0,90%), Alemanha (0,84%), França (0,59%), Inglaterra (0,54%), Argentina (0,49%), entre outros.

Ao Correio do Estado, o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundTur-MS), Bruno Wendling, afirmou que São Paulo e Paraguai lideram as visitas no município em razão da proximidade.

"O Paraguai é o país que mais nos visita pela proximidade. Paraguai gosta de viajar de carro, especialmente Assunção. Bolívia também, Santa Cruz de la Sierra também vem bastante de carro pela proximidade com a região. Na última década eles têm sido o principal público internacional. Sudeste e o Sul são os maiores emissores turistas do Brasil, pela questão populacional. O sudeste, naturalmente São Paulo, é o primeiro destino emissor da maioria dos estados brasileiros. Pela proximidade rodoviária também eles vêm muito de carro para cá", afirmou Wendling ao Correio do Estado.

Wendling também explicou o porquê pessoas de outros estados visitam mais Mato Grosso do Sul do que o próprio sul-mato-grossense.

"O turista do estado normalmente vai menos para as suas regiões do que os de fora, que é a lógica de que eu quero viajar para fora do meu estado, quero conhecer novos destinos. O turista viaja para mais para fora do seu estado em momentos de férias do que para dentro do próprio estado", explicou.

Confira o número de visitantes que Bonito recebeu nos anos de 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015:

ANO NÚMERO DE TURISTAS 2015 204.298 2016 212.817 2017 201.219 2018 201.215 2019 209.568 2020 145.219 2021 205.460 2022 280.391 2023 313.116 2024 290.806

Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 861.735 visitas em 2024, frente a 909.605 do ano anterior.

Os passeios variam de balneários a trilhas, cachoeiras, cavernas/grutas secas e alagadas e flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross.

A taxa de ocupação dos hotéis ficou em 57% no mês de dezembro.

BONITO

Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.

Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completará 77 anos em 2025.

De acordo com dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Bonito, a área territorial do município é de 5.378,939 km². As principais atividades econômicas da região são turismo e agropecuária.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - 2022), a cidade tem 23.659 habitantes.

O município recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.

Foi fundada em 1927 e com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, é lhe anexado como Distrito de Paz de Miranda.

Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.

ÁGUA MAIS CRISTALINA DO MUNDO

Rio Sucuri, localizado em Bonito (MS), está entre os três rios mais cristalinos do mundo , de acordo com a secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Ferreira Salvadori.

O rio possui águas cristalinas, com profundidade de 3 metros e extensão de 1.800 metros. Os tons da água variam de azul turquesa a verde-chá.

Está localizado na Fazenda São Geraldo, zona rural de Bonito, a 18 quilômetros da cidade e a 316 quilômetros de Campo Grande.

A temperatura da água é de 23ºC. O pH é ácido, variando de 4,25 a 5,92 no período da manhã.

Por conta da transparência da água, é possível enxergar, de dentro do barco, a areia branca que fica no fundo do rio.

As águas são extremamente cristalinas e límpidas, com jardins subaquáticos e grande diversidade de peixes, como dourados, piraputangas, piaus e curimbas.

O "Rio Sucuri" ganhou esse nome porque, visto de cima, seu formato parece uma cobra sucuri.

Segundo Salvadori, as belezas naturais, biodiversidade e formações geológicas de Bonito atraem turistas que vivenciam experiências únicas.

"A gente até brinca que quando Deus criou o mundo ele colocou a mão aqui de uma maneira muito especial porque as belezas cênicas, a natureza é tudo muito incrível", disse a secretária de turismo ao Correio do Estado, em 14 de abril de 2023.

PASSEIOS

Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00.