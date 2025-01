Motoristas de aplicativo terão que renovar a CNH? Entenda

Cidades

Este ano umas das festas mais aguardada do Brasil acontecerá entre os dias 1 e 5 de março, com o ponto alto da celebração ocorrendo na terça-feira, dia 4 de março

Para a alegria dos foliões, o carnaval de rua 2025 deverá ser o maior da história da cidade. A comemoração que já entrou para o calendário campo-grandense deverá atrair mais de 100 mil foliões para a avenida, o maior público da história.

Este ano as festas devem começar a partir do dia 22 de fevereiro até o dia 08 de março. A programação deverá ser divulgada no dia 08 de fevereiro durante evento da associação Aglomerados de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande (ABC).

O presidente da ABC e diretor do Bloco Capivara Blasé, Vitor Samudio, informou que ainda não houve uma reunião com a Prefeitura Municipal de Campo Grande para conversar sobre os repasses financeiros. No ano passado os três finais de semana de folia conseguiram gerar mais de R$20 milhões à economia da cidade, além disso, 60 ambulantes foram cadastrados para atuar nos eventos.

Dados também informam que no ano anterior mais de 60 mil foliões passaram pela Esplanada Ferroviária – local histórico que concentra o carnaval de rua da Capital – durante os cinco dias de folia. A festa foi comandada pelos blocos Farofolia, Cordão Valu, Capivara Blasé, Ipa Lelê, Só Amor e Bloco Reggae.

Carnaval em março, por que?

Para aqueles brasileiros adeptos à teoria de que o ano só começa quando passa o Carnaval, 2025 vai iniciar um pouco mais tarde do que o costume. Isso porque dessa vez o Carnaval será comemorado em março, trazendo uma mudança no calendário tradicional da folia.

A data do Carnaval é móvel e está diretamente relacionada a convenções astronômicas e religiosas, como o equinócio, o Domingo de Ramos e a Páscoa. Confira todas as variáveis que determinam a data do Carnaval:

A Igreja Católica estabeleceu que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de primavera no hemisfério norte (outono no hemisfério sul). O equinócio ocorre em 20 de março, quando o dia e a noite têm exatamente a mesma duração, e a primeira lua cheia após o evento ocorre de 12 a 20 de abril, data da Páscoa. O Carnaval sempre termina 40 dias antes do Domingo de Ramos, que antecede a Páscoa. O Carnaval é comemorado exatamente 47 dias antes da Páscoa.

Datas do Carnaval 2025

Sábado de Carnaval: 1º de março

Domingo de Carnaval: 2 de março

Segunda-feira de Carnaval: 3 de março

Terça-feira de Carnaval: 4 de março

Quarta-feira de Cinzas: 5 de março

É importante notar que, embora o Carnaval não seja um feriado oficial em todo o Brasil, ele é frequentemente considerado um ponto facultativo, permitindo que muitas pessoas aproveitem a folia.

Carnaval de Corumbá intensifica preparativos

Conforme o Correio do Estado apurou, a antecipação da verba (R$ 1,3 milhão) de fomento destinada pelo Governo do Estado acelerou os preparativos do melhor carnaval do interior do Brasil, com muita agitação nos barracões das agremiações.

Os carnavalescos estão em São Paulo comprando material para montagem dos enredos, mão-de-obra sendo contratada para confecção dos carros alegóricos e fantasias e em breve os sambas-enredos já gravados estarão nas plataformas.

As escolas de samba A Pesada, terceira colocada no desfile de 2024, e a Mocidade da Nova Corumbá abrem esta semana o ensaio das baterias, que são o coração pulsante de uma agremiação. A bateria é um dos quesitos mais pontuados na folia corumbaense.

Para o presidente da Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá), Victor Raphael Almeida, o repasse dos recursos pelo Estado foi crucial para o planejamento do desfile - dos barracões à passarela -, melhorando a qualidade da festa.