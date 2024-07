MPE apura suposta lavagem de dinheiro e fraude em MS

Ensino Superior

Curso em Ponta Porã terá 50 vagas, e as inscrições já estão abertas

A Uniderp aproveitou o aniversário de 112 anos de Ponta Porã, na data de ontem, 18 de julho, para inaugurar a primeira faculdade de medicina do Município. Foram investidos cerca de R$ 30 milhões em infraestrutura e equipamentos.

Segundo a empresa, em até seis anos, serão aproximadamente R$ 10 milhões em investimentos de contrapartidas no Sistema Único de Saúde (SUS) do município.

Agora, Mato Grosso do Sul conta com seis faculdades de medicina, já que o curso também é oferecido pela Uniderp da Capital, e na rede pública, nos campus de Campo Grande e Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Ao lado de Pedro Juan Caballero, a faculdade de Ponta Porã irá disputar com os 7 cursos de medicina do município vizinho, que conta com cerca de 15 mil estudantes da graduação e é destino de milhares de brasileiros que desejam realizar o sonho da medicina gastando menos.

Inauguração

A faculdade foi inaugurada no aniversário de Ponta Porã, e promete um avanço crucial para a educação médica superior local, e visa transformar o cenário da saúde, formando profissionais de alto nível e fomentando a geração de novos empregos na região.

"Estamos comprometidos em oferecer uma educação de excelência, formando profissionais que atenderão às demandas da saúde, contribuindo para o bem-estar da comunidade. Implementamos mais um curso de Medicina no Estado, com foco na estratégia de expansão da educação voltada para formação de mão de obra médica para o país e hoje oficializamos, com satisfação, esse grande passo", afirma Cristiano Miranda Cupertino, Diretor da Faculdade de Medicina Uniderp de Ponta Porã.

O evento contou com a presença de parte da comunidade acadêmica, imprensa local e autoridades, como o Senador Nelsinho Trad, Eduardo Campos, Prefeito de Ponta Porã; Marcela Potrich Peluffo Santos, Secretária de Saúde do município; Agnaldo Miudinho, Presidente da Câmara dos Vereadores local e Henrique Sartori, conselheiro do CNE, que destacaram a importância da nova instituição para o desenvolvimento educacional de Ponta Porã e região.

“Com 50 vagas para Ponta Porã, a graduação vai também fortalecer a preparação de bons médicos e ampliar oportunidades educacionais para os moradores da região de fronteira”, salientou o senador Nelsinho Trad.

Saiba:

Divulgação

Reconhecida com nota máxima (5) pelo Ministério da Educação (MEC), a abertura do curso de Medicina em Ponta Porã acontece vinculada ao Programa Mais Médicos e contará com atuação dos estudantes no SUS desde o primeiro dia de aula com o desenvolvimento de habilidades e competências através de aulas práticas em UBS, USF, CAPS, centros de atendimento ambulatorial, hospitalar, cirúrgicos, obstétricos, UTIs, enfermarias, laboratórios e atendimentos à comunidade, entre outros campos, fortalecendo a integração entre ensino e prática clínica.

Por meio de ações de contrapartida, o Programa possibilita que a Faculdade contribua para a melhoria da rede de saúde local, na aquisição de equipamentos, reformas e ampliações da infraestrutura, treinamentos de profissionais da rede e abertura de programas de residência.

Inscrições

As inscrições para o curso de medicina já estão abertas, com diferentes formas de ingresso disponíveis:

Vestibular tradicional: 02/07 a 22/07/2024. Link

Processo Seletivo via Enem: 02/07 a 28/07/2024. Link

Processo Seletivo via Enem - Bolsas: 06/07 a 28/07/2024. Link

Para mais informações: (67) 99203-2643

