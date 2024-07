MS está em 4º lugar em denúncias de injúria racial no país

Índice coloca Mato Grosso do Sul dentro de uma "estatística ruim" no país - Tania Rego / Agência Brasil

O Relatório do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, apontou que Mato Grosso do Sul, deixou de ocupar o 3º e está em 4º lugar na taxa de registros de injúria racial no país.

Em 2023, o Estado registrou 485 casos o que representa um aumento de 17,6 na taxa de casos enquanto que 2022, foram 482 - diferença mínima de 17,5.

Taxa de injúria racial estado

Rondônia 61,3

Santa Catarina 30,0

Distrito Federal 25,9

Amapá - 18,9

No levantamento anterior que englobava dados referentes aos anos de 2021 e 2022, o Estado ocupava o terceiro lugar entre as Unidades da Federação.

Racismo

O relatório apresenta um aumento na variação de 342,6 no índice de casos de racismo o que coloca o Estado no terceiro lugar no raking de registros do crime no país.

Equanto em 2022 foram 5.100 registros, no ano seguinte ocorreu o crescimento de 11.610. O que indica que a taxa saltou de 1,7 (2022) para 7,5 (2023).

Taxa de racismo por estado

Paraná 630,0

Rio Grande do Norte 345,7

No dia 12 de janeiro de 2023, o presidente Luís Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 14.532, em que o crime de injúria racial entrou para a modalidade do racismo.

Antes da mudança na lei a pena para quem cometesse o crime de injúria racial não passava de seis meses.

Saiba o que mudou com a sação da lei Lei 14.532:

Prevê reclusão de 2 anos;

Proibição de frequentar, por 3 anos, locais de práticas esportivas, artísticas ou culturais.

Veja a tabela completa

Registros de Injúria Racial e Racismo Brasil e Unidades da Federação - 2022-2023

Como denunciar?

Basta usar o número do Disque Direitos Humanos - Disque 100 -, canal aberto pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que atende demandas de pessoas que sofrem qualquer tipo de violação como também aquelas que estão em situação de vulnerabilidade racial.

Casos atendidos

Racismo

Violência ou discriminação contra mulheres

Homofobia

Xenofobia

Intolerância religiosa

Pornografia infantil

Apologia e incitação a crimes contra a vida

Tráfico de pessoas

Neonazismo

Outra forma é por meio do site do Governo Federal clicando aqui. Na página irá aparecer "outros canais de denúncia" que podem ser feitas via whatsapp, telegram e com acessibilidade (videochamada em Libras).

Divulgação Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania

