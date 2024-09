MS teve maioria das cidades com chuva abaixo da média em agosto

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mesmo com Campo Grande e cidades do Pantanal, como Corumbá e Miranda, registrando números de precipitação acima da média histórica, 31 das 45 cidades analisadas pelo Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo de Mato Grosso do Sul (Cemtec) ficaram abaixo do esperado em agosto.

Segundo o boletim mensal divulgado pela instituição, Aquidauana foi a cidade com maior volume de chuva no mês, com 62,2 mm de precipitação, o que representou 121% acima da média histórica no município, que é de 28,2 mm. Campo Grande ficou acima da média histórica, como já reportado pelo Correio do Estado.

Quatro cidades não registraram chuva durante esse período, sendo elas: Costa Rica, Chapadão do Sul, Cassilândia e Rio Verde do Mato Grosso. Grande parte das cidades sul-mato-grossenses ficaram com precipitação abaixo dos 40 mm em agosto.

Durante o evento da Energisa desta terça-feira (03), outro dado alarmante foi apresentado pela Cemtec: a baixa umidade. As menores do ano nos municípios analisados foram registrados em agosto, com destaque para Paranaíba e Três Lagoas, que registraram 9% no dia 22.

Ainda, a maior temperatura captada em Mato Grosso do Sul no ano também aconteceu em agosto, em Pedro Gomes, com registro máximo de 41,2°C. Outras três cidades registraram temperaturas acima dos 40°C no período: Porto Murtinho (40,6°C), Água Clara (40,2°C) e Três Lagoas (40°C).

Porém, neste mês, a população foi atingida com duas ondas de frio, o que fez algumas cidades saírem do calor extremo direto para baixas temperaturas, em questão de poucos dias. Dois municípios registraram temperaturas negativas, Rio Brilhante (-0,3°C) - recorde de mínima em 2024 no estado - e Iguatemi (-0,2°C).

Próximos três meses

Ainda, foi divulgada a previsão de precipitação e temperatura para setembro, outubro e novembro em Mato Grosso do Sul. Segundo o Cemtec, teremos um período novamente abaixo da média histórica, que varia de 300 mm a 400 mm na maior parte do estado, sendo que a região Noroeste tem um volume médio de 200 mm a 300 mm, enquanto a região Sul e Sudoeste geralmente registra entre 400 mm e 600 mm.

Acerca do clima, temperaturas acima da média devem ser vistas, como já de costume pela população neste ano. Na maior parte do estado, a média é de 22°C a 26°C, considerando que a região Noroeste geralmente registra 26°C a 28°C, e a região Sul de 20°C a 22°C.

Onda de calor e seca em setembro

Uma massa de ar quente e seco vai atingir todo o País durante a primeira semana de setembro. A região Centro-Oeste será uma das mais atingidas, e Mato Grosso do Sul terá temperaturas 5ºC acima da média histórica, segundo o Clima Tempo.

A onda de calor chegou nesta segunda-feira, dia 2 de setembro, no Brasil. Em MS, ela atinge inicialmente a região norte, que terá temperaturas até 2,5ºC acima da média. Nesta terça-feira (03), se espalha para as demais regiões. O oeste de Mato Grosso do Sul terá temperaturas 5ºC acima da média nesta data.

Além das altas temperaturas, o período tende a ser seco nas regiões atingidas pela massa de ar quente. Para Mato Grosso do Sul, são esperados valores emergenciais, e a umidade do ar pode ficar abaixo dos 12%.

*Colaborou Alanis Netto

Assine o Correio do Estado