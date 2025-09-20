Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

DRAMA CRÔNICO

"Mula" do narcotráfico morre intoxicada dentro de ônibus em MS

Cápsulas de cocaína no estômago se romperam e boliviana de 25 anos morreu vítima de overdose na MS-040. Perícia encontrou 78 cápsulas de cocaína intactas

Neri Kaspary

Neri Kaspary

20/09/2025 - 14h34
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A boliviana Miguelina Puya Janko, de 25 anos, morreu intoxicada em decorrência do rompimentos de cápsulas de cocaína que traficava dentro do seu estômago. Ela estava em um ônibus que saiu de Corumbá e sofreu uma série de convulsões quando o veículo trafegava pela MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo. 

A morte ocorreu na madrugada deste sábado e, segundo a polícia local, a mulher já chegou morta à delegacia, para onde voi levada pelo motorista do ônibus. O trecho entre Campo Grande e Santa Rita do Parto tem 240 quilômetros sem nenhuma possibilidade de prestar socorro à mulher.

No trajego existem cinco pontos de conexão à internet. Porém, a espera por uma ambulância demoraria mais do que levá-la a um hospital mais próximo. 

De acorco com informações do site Cenário MS, o ônibus da empresa Transjunhas transportava turistas da Bolívia para a capital paulista para fazer compras. Por volta de meia-noite, quando o veículo estava a cerca de 120 quilômetros de Santa Rita do Pardo, Miguelina começou sofrer convulsões.

O motorista foi avisado e tentou acelerar para buscar ajuda, mas um pneu do ônibus estourou no trajeto, atrasando a chegada à cidade. O veículo só conseguiu chegar a Santa Rita do Pardo por volta das 2h20 da madrugada, parando em frente à Delegacia de Polícia Civil para comunicar o ocorrido.

A análise inicial indicou que a mulher apresentava rigidez cadavérica e pupilas não reativas, sugerindo que a morte teria ocorrido cerca de duas horas antes da chegada da equipe de resgate.

Miguelina faria 26 anos no próximo dia 27 e estava a caminho de São Paulo (foto: Cenário MS)

Miguelina não possuía registros no Brasil e em depoimento, o motorista e outros passageiros informaram não conhecer a vítima. Relataram apenas que ela foi a última a embarcar em Corumbá, portando somente bagagens de mão. 

A boliviana passou por perícia em Bataguassu, cidade a cerca de 70 quilômetros onde foi constatada a morte e em seu estômago os peritos encontraram 78 cápsulas de cocaína intactacas, que somaram otalizando 955 gramas de entorpecewnte, segundo o site Cenário MS. A perícia não informou quantas se romperam. 

SAÚDE

Chikungunya traz preocupações após uma década de presença no Brasil

Alerta é da presidente da Sociedade Baiana de Reumatologia

20/09/2025 13h00

Compartilhar
FOTO: Fernando Frazão/Agência Brasil

FOTO: Fernando Frazão/Agência Brasil

Continue Lendo...

Passados pouco mais de dez anos dos primeiros casos identificados no país, o vírus causador do chikungunya ainda traz uma série de preocupações para o Brasil. O alerta é da reumatologista Viviane Machicado Cavalcante, presidente da Sociedade Baiana de Reumatologia (Sobare).

Durante conferência realizada dentro do Congresso Nacional de Reumatologia, que acontece até este sábado (20) no Centro de Convenções de Salvador (BA), ela destacou que um dos grandes desafios relacionados à doença é o controle do vetor, ou seja, o combate aos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, transmissores do vírus.

“Ainda existem muitos desafios para a gente tratar e controlar essa doença no Brasil. O primeiro destaque que temos é o controle desse vetor. A gente mora numa zona tropical e em que há dificuldade de controle por causa [da falta de] saneamento básico. E a gente precisa também de uma adequação do sistema de saúde para acompanhamento desses pacientes, principalmente na rede pública. Dependendo da região, não existem ambulatórios suficientes no Brasil para acompanhar esse paciente”, disse ela.

Há duas semanas, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) comunicou estar preocupada com surtos localizados da doença em países das Américas. Segundo alerta epidemiológico da Opas, os maiores surtos de chikungunya em 2025 se concentraram na América do Sul, particularmente na Bolívia, no Brasil, Paraguai e em partes do Caribe. Até o dia 9 de agosto de 2025, 14 países da região relataram um total de 212.029 casos suspeitos de chikungunya e 110 mortes, com mais de 97% desses casos ocorrendo na América do Sul.

“A presença simultânea desses e de outros arbovírus aumenta o risco de surtos, complicações graves e mortes, especialmente entre populações vulneráveis”, alertou a Opas.

Só neste ano de 2025, o Brasil já registrou 121.803 casos de chikungunya, com 113 mortes confirmadas até o dia 17 de setembro, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses, divulgado pelo Ministério da Saúde.

“O Nordeste foi grande epicentro dessa doença, então foi aqui que os primeiros casos ocorreram, a gente começou a tratar mais essa doença e ela ainda continua [a existir] com grande carga. Hoje o vírus está espalhado por todo o Brasil e há descrição de que já houve cerca de sete grandes ondas epidêmicas detectadas no país nos últimos dez anos. No último ano, a gente teve, principalmente, os estados de Minas Gerais e de Mato Grosso do Sul, com um grande número de casos da doença”, explicou a especialista.

Vacina

Recentemente, o Instituto Butantan anunciou uma vacina contra a doença, desenvolvida em parceria com a empresa farmacêutica Valneva. O imunizante contém uma versão viva e atenuada do vírus da chikungunya, o que pode causar sintomas semelhantes aos da doença.

Em abril deste ano, a vacina recebeu aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que autorizou sua aplicação em pessoas acima dos 18 anos. No entanto, em agosto deste ano, a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, que também havia aprovado a vacina, decidiu suspender sua licença após o relato de efeitos adversos graves, que culminaram em hospitalizações e mortes.

Essa suspensão, disse Viviane Machicado Cavalcante, pode fazer com que a Anvisa também reavalie sua decisão em relação ao mesmo imunizante.

“Essa notícia é recente, do final de agosto. Há cerca de um mês, os Estados Unidos, que têm essa vacina aprovada e que já estava em comercialização, suspendeu a licença do imunizante, porque foram evidenciados alguns casos de efeitos adversos relacionados à vacina, inclusive de encefalite idiopática. O FDA suspendeu a licença, só que a gente não sabe ainda qual vai ser o posicionamento da Anvisa em relação a isso”, afirmou a médica.

Chikungunya

A chikungunya é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue e do zika. Ela pode provocar dor crônica nas articulações. Os sintomas mais comuns são febre alta, dores nas articulações, dor de cabeça, dor muscular, calafrios, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas no corpo. Em casos graves, os pacientes podem desenvolver dor crônica nas articulações que podem durar anos.

A principal forma de prevenção é o combate ao mosquito, eliminando criadouros e água armazenada em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas e piscinas sem uso. É na água parada que o mosquito deposita seus ovos.

PONTA PORÃ

UTI do Hospital Regional de Ponta Porã recebe certificado internacional de excelência

Hospital iniciou há 12 meses melhorias na gestão de pacientes que estão internados

20/09/2025 12h20

Compartilhar
Hospital Regional de Ponta Porã recebe reconhecimento internacional por melhorias na gestão de pacientes da UTI

Hospital Regional de Ponta Porã recebe reconhecimento internacional por melhorias na gestão de pacientes da UTI Reprodução

Continue Lendo...

Depois de participar no Programa de Gestão da Melhoria Contínua em Pacientes Críticos, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Ponta Porã, Dr. José de Simone Netto recebeu certificado internacional.

Com o objetivo de incentivar a melhoria contínua das práticas assistenciais e elevar o padrão de cuidado aos pacientes críticos internados, o reconhecimento é o resultado do projeto desenvolvido pela Epimed Solutions e a instituição francesa Fonds 101.

Presentes em todas as etapas da ação, o enfermeiro e um dos idealizadores do projeto, Wellington Rodrigues destaca sobre os resultados que refletem o trabalho coletivo e o foco em indicadores específicos.

“Na primeira reunião definimos quais indicadores seriam trabalhados para obter melhores resultados. O primeiro deles foi a remoção precoce de dispositivos invasivos, quando não mais necessários. Para isso, realizamos avaliações completas dos pacientes, discutindo a necessidade ou não de remoção e a melhor prática a ser adotada”, detalha.

Ele ainda ressalta a importância das decisões feitas a partir das avaliações de quais indicadores seriam escolhidos. Entre os acertos, a remoção do cateter vesical, teve alcance de 93% durante o mês de março e a remoção do cateter central, iniciou em 85% e ficou em 87% de sucesso.

“Esse processo garantiu a eficácia dos indicadores e, em abril de 2025, alcançamos, por exemplo, 100% de assertividade nas remoções de cateter do tubo orotraqueal”, destaca.

O diretor-geral do Hospital Regional, Alex Marques, reforçou a necessidade e importância de juntar os esforços para melhoria na saúde daqueles que estão vulnerabilizados e internados.

“Esse reconhecimento internacional é fruto do empenho e da dedicação de cada profissional envolvido. Mostra que, quando unimos esforços, conseguimos resultados significativos e quem mais ganha com isso é a população, que recebe um cuidado cada vez mais qualificado e seguro”, afirmou.

O projeto de Gestão de Melhoria Contínua em Pacientes Críticos iniciou em setembro de 2024 e agora, após um ano foi concluído e reconhecido com o certificado os serviços prestados na unidade.

SOBRE A UTI

Localizado no centro de Ponta Porã, na Rua Baltazar Saldanha, nº 1501, o Hospital Regional da cidade, Dr. José de Simone Netto tem sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI) administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul.

Atualmente a unidade conta com 20 leitos, divididos em duas salas e atende não só a população ponta-porense, mas toda a microrregião sul de Mato Grosso do Sul. Ela também atende a pacientes paraguaios do município vizinho, Pedro Juan Caballero, cidade fronteiriça com a cidade sul-mato-grossense.
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 3 dias

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana
virada no tempo

/ 1 dia

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana

3

Energisa se prepara para temporais previstos para domingo e segunda
TEMPORAIS

/ 1 dia

Energisa se prepara para temporais previstos para domingo e segunda

4

Advogado acusa Agetran de 'extorquir campo-grandenses' em multas por insulfilm
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Advogado acusa Agetran de 'extorquir campo-grandenses' em multas por insulfilm

5

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil
oportunidade

/ 22 horas

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/09/2025

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?