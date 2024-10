Mulher é morta a facadas e polícia desconfia de filho adolescente

Campo Grande

Frota está operando com frequência e itinerários habitualmente ofertados nos dias úteis

Correio do Estado testou e comprovou que valor não é descontado do passe Paulo Ribas/Correio do Estado

Neste domingo (6) Campo Grande conta com transporte público gratuito, para que os eleitores compareçam aos locais de votação sem precisar gastar nada.

Para garantir a gratuidade, é necessário apenas que o usuário valide o cartão do passe normalmente na catraca do terminal ou do ônibus. Caso não tenha o cartão, o passageiro pode pedir que o motorista libere a catraca.

Por saber que alguns usuários ficam com receio de ter o valor cobrado, a equipe do Correio do Estado foi até o Terminal Morenão para testar o serviço, e comprovou que, de fato, o valor não foi descontado do passe.

Na primeira vez em que foi validado, o cartão tinha crédito de R$ 12,62. Depois de passar pela catraca, foi checado o saldo do cartão, que continuava de R$ 12,62.

Funcionários do Consórcio Guaicurus, que trabalhavam no local, informaram à reportagem que, caso ocorra algum erro e o valor seja descontado, ele é devolvido no dia seguinte.

O decreto da gratuidade, publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) da última quinta-feira (3), também prevê o serviço para o dia 27 de outubro, em caso de segundo turno.

Conforme noticiado anteriormente, o consórcio está operando com frequência, itinerários e frota habitualmente ofertados nos dias úteis.

Estão sendo mantidos dois veículos extras nos terminais Bandeirantes, Aero Rancho, Guaicurus, General Osório, Júlio de Castilho, Morenão, Hércules Maymone e Nova Bahia, e um no terminal Moreninhas, para atender eventuais demandas de passageiros, das 8h às 17h.

Confira as linhas que irão operar com o plano funcional:

061 (Moreninhas/Shopping Campo Grande);

063 (Terminal Moreninhas/Terminal Aero Rancho);

064 (Terminal Guaicurus/Shopping Norte Sul);

070 (Terminal General Osório/Terminal Bandeirantes);

071 (Terminal Bandeirantes/Terminal Júlio de Castilhos);

072 (Terminal Nova Bahia/Terminal Morenão);

073 (Terminal Nova Bahia/Terminal Júlio de Castilho);

080 (Terminal Aero Rancho/Terminal General Osório);

081 (Terminal Nova Bahia/Terminal Bandeirantes);

082 (Terminal Aero Rancho/ Shopping Campo Grande);

085 (Terminal Morenão/Júlio de Castilho);

086 (Terminal Júlio de Castilho/Shopping Campo Grande);

087 (Terminal Guaicurus/General Osório);

110 (Parque do Sol);

222 (UCDB/Terminal General Osório);

230 (Parque dos Poderes/Nova Bahia);

302 (Caiobá);

319 (Dom Antônio/Lageado);

474 (UCDB/Terminal Júlio de Castilho);

508 (Terminal Guaicurus/Centro - via Coopharádio);

521 (Parque dos Poderes/Centro).

Horário de votação

Em Campo Grande, o horário da votação será das 7 às 16h.

Colaborou: Alicia Miyashiro

Assine o Correio do Estado