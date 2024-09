Mulher é presa suspeita de recrutar adolescentes para o tráfico de drogas

INSALUBRE

Professor afirma que mudança na direção dos ventos vai deslocar densa fumaça entre hoje e amanhã e a Capital amanhecerá com qualidade do ar em níveis críticos devido aos poluentes

A qualidade do ar em Campo Grande pode voltar a índices críticos, com o aumento da fumaça que já encobre a Capital há alguns dias e, consequentemente, o aumento da concentração de poluentes. Isto porque a entrada de uma frente fria provocará mudança na direção dos ventos, trazendo mais fumaça de incêndios.

De acordo com o professor doutor de Física, Widinei Fernandes, que coordena a Estação de Qualidade do Ar de Campo Grande, QualiAr, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), atualmente, a nuvem de fumaça que encobre Campo Grande é proveniente de Goiás e do Mato Grosso.

"Mas isto vai modificar, pois temos a entrada de uma frente fria que vai provocar a mudança de direção do vento, então a região oeste do Estado e parte da Bolívia que estão com densa fumaça, esta densa fumaça vai se deslocar nas próximas horas para Campo Grande", explicou o professor.

"Nós teremos uma piora na qualidade do ar, principalmente amanhã [quinta] cedo, nós vamos amanhecer com uma densa fumaça", acrescentou Widinei.

Na tarde desta quarta-feira (25), o índice de qualidade do ar chegou a 96, considerado ruim. Isso indica que há 96 microgramas de poluição por metro cúbico no ar.

No dia 13 de setembro, Campo Grande registrou a pior qualidade do ar da história, com índice de 136.

Conforme a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), há cinco classificações possíveis para apontar a qualidade do ar:

0 a 40: Boa;

41 a 80: Moderada;

81 a 120: Ruim;

121 a 200: Muito ruim;

Acima de 200: Péssima.

Melhoria à vista

O professor Widinei afirma que, a partir de sexta-feira (27), está prevista a melhoria da qualidade do ar por alguns dias.

Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que há possibilidade de chuva entre esta quinta e sexta-feira (27), em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande.

As pancadas de chuva, no entanto, devem ocorrer de forma isolada, mas suficientes para aliviar, temporariamente, a onda de calor, assim como melhorar a umidade e qualidade do ar.

As pancadas farão a temperatura máxima cair de 38ºC para 25ºC e a mínima de 24ºC para 15 na maioria dos municípios. Isto significa que permanecerá calor, mas não tão calor como nos últimos dias.