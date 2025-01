Mulher furta carro de vizinho e bate em posto de combustível em MS; veja vídeo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Uma mulher de 27 anos furtou um carro e bateu contra o escritório de um posto de combustível em Nova Andradina, município a 241 quilômetros da capital Campo Grande.

O incidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (20), em um posto localizado na avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, saída para o município de Ivinhema.

Após a batida, a Polícia Militar foi acionada para averiguar a situação. Ao chegarem no endereço, a equipe policial constatou o carro - um GM Vectra de cor preta - com a traseira totalmente destruída.

Além do veículo, em razão da forte batida, a porta do escritório do posto ficou completamente danificada, conforme o Jornal da Nova.

O funcionário do estabelecimento informou que uma mulher estacionou o carri próximo a uma das bombas de abastecimento. Depois realizou algumas manobras sem sentido no pátio do posto, até que colidiu em marcha ré no escritório.

Pela manhã, o proprietário do carro procurou a Delegacia de Polícia Civil do município. Conforme a vítima, sua esposa teria esquecio o veículo do lado de fora da residência e com a chave no contato. Ele também teria reconhecido a suspeita do crime, que segundo ele, mora próximo a casa do casal.

Uma câmera de segurança do posto de combustível registrou o momento do impacto. Pelas imagens é possível identificar a força da batida. Veja o vídeo:

Furto de veículo

Neste ano, já foram registrado 145 casos de furtos de veículo em Mato Grosso do Sul, conforme dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O índice representa uma média de 6,9 vítimas por dia. A maioria dos casos foram registrados em Campo Grande, que já tem 85 casos neste ano.

No ano passado, durante todo o mês de janeiro, foram registrados 265 furtos de veículono Estado. Durante todo o ano, 2.736 casos.

