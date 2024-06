Mutirão: Ribeirinhos do Alto Pantanal são atendidos por servidores do INSS - Divulgação

Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irão realizar uma caravana na região pantaneira de Mato Grosso do Sul, distante 220 quilômetros da cidade de Corumbá (MS) de hoje (17), até sexta-feira (21). A ação tem o objetivo de proporcionar aos quase 700 cidadãos a oportunidade de ter acessos aos benefícios previdenciários.

Nesta segunda-feira (17) e terça-feira (18), três comunidades serão atendidas. Entre as principais justificativas para a realização da ação do INSS, está a questão da falta de condições de deslocamentos dos moradores até as cidades para resolver pendências. O meio de transporte seria o rio Taquari, no entanto, em virtude dos aspectos da natureza, não existe mais água do leito que depende exclusivamente da temporada de chuva.

Em praticamente nove meses a seca tomou conta do rio, que na parte alta da região de Coxim, acabou tendo um desvio, deixando o rastro de destruição rio abaixo até as margens do Rio Paraguai.

Por conta disso, os moradores já haviam sido orientados antecipadamente e aguardam as audiências em uma fazenda. Nesta região, os trabalhos de atendimento serão feitos em dois dias, em razão do número de habitantes. Os primeiros processos a serem analisados serão os previamente feitos pela Defensoria Pública da União.

Dados da prefeitura de Corumbá - que faz o suporte às famílias, apontam que 185 pessoas, distribuídas em 60 famílias habitam no Cedrinho, Corixão e Rio Negro.

Dona Deolinda Soares, 56, chegou com as amigas em busca da aposentadoria por idade. e conta que mora na região há mais de 20 anos. "Eu sempre vivi por aqui nesta região e tenho apenas como testemunhas todos os moradores que também estão por aqui. Vivia com a pesca, mas com o rio seco não a situação ficou bem difícil. Meu marido ainda trabalha nas caravanas de gado, mas é muito pouco".

As audiências da Justiça Federal estão sendo realizadas simultaneamente em três sessões dando uma agilidade nas concessões.