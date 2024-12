Lula acha pacote de benefícios para indígenas insuficiente e adia vinda à MS

Cuidado

As chuvas deverão ser mais torrenciais nesta terça-feira (3), em todos os municípios de MS, devido ao avanço de um ciclone-bomba que causou estragos na região sul do país

Tempestade atingiu diversas regiões de Mato Grosso do Sul nesta semana Álvaro Rezende / Correio do Estado

A formação de um ciclone bomba na região sul do país trouxe instabilidade no clima de Mato Grosso do Sul para o início desta semana. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), preocupado com o volume das chuvas intensas que causaram estragos em diversas cidades do Rio Grande do Sul, renovou o alerta de perigo laranja para tempestades até a próxima quarta-feira (4).

O alerta se estende para os 79 municípios do estado. Em Campo Grande, onde a temperatura máxima não deve ultrapassar os 30ºC, a semana começou com o tempo fechado, e as chuvas apareceram logo no início da manhã em diversos bairros da Capital

Para a região Pantaneira, as temperaturas máximas devem atingir 33ºC em Corumbá e 32ºC em Aquidauana. Na região sul do estado, em Ponta Porã, as tabelas não devem ultrapassar os 30ºC, enquanto em Dourados a máxima pode chegar a 33ºC.

As chuvas intensas deverão ocorrer de forma torrencial a partir desta terça-feira (3). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), preocupado com a segurança da população, alerta que, devido ao ciclone bomba, as precipitações em todas as cidades de Mato Grosso do Sul devem variar entre 30 e 60 mm/h, podendo chegar a 100 mm por dia.

Os avisos meteorológicos informam que há possibilidade de queda de granizo e risco de corte não fornecido de energia elétrica, além de danos a plantações, queda de árvores e alagamentos.

Em caso de rajadas de vento, evite se abrigar sob árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Devido a esses perigos, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade. Se possível, desligue os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia elétrica em situações de risco.

Informações, entre em contato com a Defesa Civil no 199 e também com o Corpo de Bombeiros no 193.

O que é Ciclone Bomba

O ciclone bomba é uma área de baixa pressão que se formou no sul da Argentina, ganhou força e avançou pela costa do Uruguai, segue avançando pelo Rio Grande do Sul. Ele deve seguir em direção ao Sudeste e Centro-Oeste do país ainda nesta segunda-feira (2).

Ainda de acordo com dados meteorológicos, o ciclone bomba, após seguir em direção ao litoral de São Paulo, deve se afastar para o Oceano Atlântico até quarta-feira (4), perdendo sua força máxima. Até a quarta-feira, ele atingirá os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, com chuvas intensas em 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

