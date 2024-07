No Estado, seis crianças são estupradas por dia; MS tem maior taxa país

Dados alarmantes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o Mato Grosso do Sul têm meia de seis crianças estupradas por dia, com 2.183 casos registrados de estupro de vulnerável no ano passado.

Quando se trata de crimes sexual contra a faixa etária vulnerável, de 0 a 17 anos, Mato Grosso do Sul, e a cidade de Dourados, são as localidades com a maior taxa de estupro por 100 mil habitantes do país.

O Estado, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, tem taxa de 297,1 casos de estupro de vulnerável.

Segundo relatório do Anuário de Segurança Pública o “Mato Grosso do Sul tem índices sempre alarmantes. Apesar de ter diminuído em 4,7% a taxa de incidência de estupro de vulnerável de 2021 para 2022, no ano de 2023 teve um incremento de 9,6% nas taxas deste crime, chegando a 79,2 ocorrências por 100 mil habitantes”, descreveu o relatório.

O Anuário se baseia em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da Segurança Pública.

A pesquisa também enfatizou o recorte de ocorrências no Estado quando se trata das menores faixa etárias vítimas de estupro.

A cidade de Dourados tem taxa de 98,6, sendo a cidade do Brasil com a maior taxa por 100 mil habitantes, e a quinta cidade com as maiores taxas de violência sexual do País.

“Em primeiro lugar na lista dos 50 municípios com mais de 100 mil habitantes com as piores taxas deste crime, está Dourados, município do MS, com a marca assustadora de 343,2 ocorrências por 100 mil habitantes de 0 a 13 anos. Dourados é seguido por Sorriso (326,3) no Mato Grosso e Passo Fundo (312,3), no Rio Grande do Sul”, alertou.

No levantamento nacional também consta os municípios de Três Lagoas na quinta colocação, com os piores registros de estupro de vulnerável (taxa de 88,5 por 100 mil habitantes) e Campo Grande na 36ª posição entre as cidades brasileiras com mais ocorrências (taxa de 69,3 por 100 mil habitantes).

Além de MS, quem tem a maior taxa de estupro de vulnerável, outros estados também apresentam números alarmantes sobre este recorte, como Rondônia com taxa de 250,4 por 100 mil habitantes, Roraima (239,9), Paraná (225,0), Santa Catarina (209,5) e Mato Grosso (200,5).

Com relação aos maus tratos na mesma faixa etária, Mato Grosso do Sul também têm os maiores índices de 2023, com taxa de 215,2 por 100 mil habitantes, seguido por Roraima (148,1), Rondônia (115,6), Santa Catarina (111,3) e Rio Grande do Sul (104,9).

DADOS GERAIS

Ao todo, o Estado registrou em 2023, 2.603 casos de estupros, sendo 2.183 tendo como vítimas menores de idade, e 420 adultos.

Em comparação com os dados de 2022, que foram de 2.397 estupros, o Estado teve um crescimento de 8% no número de casos.

Referente ao estupro de vulnerário o aumento de ocorrências foi de 9,5%. Entre os registros do crime com vítimas adultas, a taxa também subiu de um ano para o outro em 3,7%.

O registro de casos em 2022 foram de 405, contra 420 em 2023.

OUTROS NÚMEROS

Mato Grosso do Sul também é o estado brasileiro com mais casos absolutos de estupros de pessoas LGBTQI+. O casos saltaram de 19, em 2022, para 57, em 2023, crescimento de 200%, o maior do Brasil.

No ano passado o Estado teve dois casos de assassinatos de LGBTQI+, sendo a mesma quantidade de 2022. Os casos de lesão corporal tiveram redução de 20,4%, passaram de 54 em 2022 para 43 no ano passado.

Mato Grosso do Sul também foi o Estado com o maior crescimento dos casos de homofobia e transfobia no Brasil, e o segundo em termos de crescimento dos casos de injúria racial.

Conforme o anuário, os casos de homofobia e transfobia no Estado cresceram 600%.

