Nove pessoas morrem em estradas de MS durante o Natal de 2024

As Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMR) divulgaram o balanço de ocorrências registradas nas rodovias de Mato Grosso do Sul durante o período de recesso natalino. Ao todo, as forças de segurança registraram 69 acidentes e 9 vítimas fatais nas estradas do estado.

Apenas nas estradas federais, o levantamento da PRF indicou 48 acidentes, sendo 15 deles considerados graves. Entre as vítimas, 49 pessoas ficaram feridas e 4 morreram.

Se comparado com o período de Natal de 2023, a mortalidade deste ano reduziu em 75%. Isso porque no ano passado, a PRF registrou 47 acidentes, sendo 18 graves e 12 mortes. No combate ao crime, 1,1 toneladas de maconha foram apreendidas e sete veículos recuperados.

Já entre as multas, a PRF aplicou 1.882 autuações. Foram 155 condutores e/ou passageiros por não utilizar o cinto de segurança; 35 crianças transportadas fora da cadeirinha; e 398 ultrapassagens indevidas. Além disso, 57 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. e acabaram presos.

Rodovias Estaduais

Se somado com as rodovias estaduais, o número de motoristas presos por dirigir bêbado em Mato Grosso do Sul aumenta para 64. Isso porque a PMR confirmou 7 prisões desse tipo durante os dias 9 e 25 de dezembro.

Entre o quantitativo de acidentes, foram registrados 21, uma queda de 48% em comparação ao Natal de 2023, que registrou 41.

O número de mortes também caiu. Em 2024, foram 4 registradas, contra 5 no ano passado - uma queda de 20%. Ainda conforme a PMR, essa redução no número de óbitos e acidentes nas estradas estaduais está relacionada ao reforço operacional recebido pela força de segurança em 2024.

No total, 30 novos policiais integraram o contingente da PMR neste ano. Além disso, duas bases operacionais foram inauguradas: uma em Angélica, na MS-145, e outra em Maracaju, na MS-162.

Em relação ao combate ao crime, 23 toneladas de drogas foram apreendidas e 5 veículos roubados recuperados.

Verifique seu carro

Para reduzir a possibilidade de acidentes, é importante que os motoristas tenha cuidados preventivos antes de viajarem durante as festas de fim de ano.

É essencial verificar as condições do carro e estar em dia com a manutenção dos pneus, freios e faróis. Além disso, é recomendavel planejar o trajeto com antecedência, dirigir com prudência e atenção redobrada.

Além das fiscalizações em estradas estaduais, a ação da PMR envolve também reforço na segurança em áreas urbanas. O foco da operação, que se estenderá até 5 de janeiro de 2025, é prevenir crimes durante o período de festas e maior movimentação econômica.

No dia de Natal, criança morre em acidente na BR-262

Uma criança de 8 anos, identificada como Benjamin Pinheiro Quintana, morreu em um acidente, na manhã dessa quarta-feira (25), dia de Natal, na BR-262, entre Miranda e Corumbá.

O pai da criança dirigia uma caminhonete S10, quando ao desviar de um carro, perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em uma árvore.

Estavam cinco pessoas da mesma família no veículo, sendo um casal e três filhos, um jovem de 15 anos, uma menina de 10 e o menino 8 anos; conforme o site Diário Corumbaense.

Eles viajavam de Campo Grande para Corumbá quando houve o acidente, na região do distrito de Salobra.