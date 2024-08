OMS eleva mpox a emergência em saúde pública global

Mato Grosso do Sul

Dupla presa por tentar passar cheque falso do Santander no próprio Banco Santander, em Campo Grande, pagou fiança de R$ 5,6 mil e já está solta

O fazendeiro Lucas Fadel de Oliveira e o estudante Lucas Rodrigues de Lima foram soltos no mesmo dia após terem sido presos em flagrante ao tentarem aplicar golpe de R$ 8,3 milhões na agência Santander Select de Campo Grande, voltada para o segmento de alta renda do banco.

A dupla afirmou que foi motivada pela ambição ao falsificar um cheque do próprio Banco Santander e tentar trocá-lo na instituição.

Além da “ambição” alegada, Fadel ainda justificou seu ato criminoso (foi preso em flagrante por estelionato e posse irregular de arma ou munição) devido a uma quebra na safra e a uma dívida de R$ 3,5 milhões a vencer.

A tentativa de golpe foi descoberta pelo gerente da agência, que não hesitou em acionar a polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras).

Lucas Fadel de Oliveira e Lucas Rodrigues de Lima simplesmente procuraram o gerente da agência, Bruno Pereira Cardoso, e pediram para trocar um cheque de R$ 8.325.448,90, de titularidade do Banco Santander Brasil, com assinaturas falsificadas de dois gerentes da Agência Portal do Morumbi, em São Paulo (SP).

O documento, que tinha a aparência de um cheque real, tratava-se de um cheque ao portador, destinado a Lucas Fadel de Oliveira.

Cheque falsificado apresentado pelo preso em flagrante por golpe

Diante do alto valor do cheque, o gerente da agência fez uma consulta com os dados informados no cheque e acabou verificando que a conta bancária mencionada na lâmina era inexistente. Não foi difícil perceber a falsificação, já que o cheque era do próprio Banco Santander.

Não demorou para a equipe de segurança do banco acionar o Garras. A dupla foi presa na garagem do banco.

A soltura

Na Justiça, os dois Lucas disseram ao juiz de plantão que estão “quebrados”. Após tentar aplicar um golpe de R$ 8,3 milhões no Banco Santander, eles alegaram ter dificuldades para reunir R$ 5.648,00, o valor da fiança arbitrada para que não passassem a noite na cadeia.

Lucas Fadel apresentou documentos mostrando que é proprietário da Fazenda Bom Jardim, em Jaraguari, município a pouco mais de 20 quilômetros de Campo Grande. Ele anexou um extrato de sua conta no Banco do Brasil com um saldo negativo de R$ 44,4 mil e com cobranças agendadas de R$ 3,577 milhões ainda para este mês de agosto.

“Devido às dificuldades enfrentadas, incluindo quebras em sua produção, o paciente acumula processos de execução, como demonstrado”, alegou a advogada da dupla, Tiê Oliveira Hardoim.

Ela ainda afirmou que um cheque de R$ 8,3 milhões, embora de valor elevado, é algo comum na vida de um produtor rural.

Sobre o pente com 12 munições para pistola 9 milímetros, ela disse que Lucas Fadel é caçador, atirador e colecionador (CAC).

Dívida que Lucas Fadel disse que tem para vencer, e que usou para justificar o golpe

