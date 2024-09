Onça Antã morre menos de um mês após resgate no Pantanal

DRAMA

Por conta disso, 800 cestas básicas e cinco toneladas de bagaço de cana serão fornecidos a famílias e rebanhos em Itaquiraí, no sul do Estado

Zeca do PT e Paulo Duarte aproveitaram a sessão desta quinta-feira para relatar o drama de moradores tanto do sul do Estado quanto do Pantanal

Um mutirão dos governos estadual e federal, com ajuda da iniciativa privada, promete garantir alimentos para famílias e animais de assentamentos rurais de Itaquiraí, no sul do Estado. De acordo com o deputado estadual Zeca do PT, os gricultores perderam a produção em decorrência da estiagem e das queimadas e estão até sem alimentos básicos.

Durante a sessão desta quinta-feira na Assembleia Legislativa, o deputado petista afirmou que as famílias estão sendo atendidas com 800 cestas emergenciais, pois estão sem comida devido à perda das plantações, pela falta de chuvas ou pelo fogo.

“O prefeito de Itaquiraí atendeu ao nosso convite e se reuniu conosco junto ao governador Riedel [PSDB], que, de imediato, atendeu a nossa solicitação. Uma equipe da Agraer está indo fazer levantamento de todas as famílias atendidas e o Governo Lula está disponibilizando 800 cestas emergenciais para atendê-los, pois não tem comida nem para o gado, nem para gente. Está dramática a situação e quero agradecer a sensibilidade dos governos”, afirmou.

Por conta da escassez de chuvas, até o gado está sem alimento. A alternativa, segundo o parlamentar, foi pedir ajuda a usinas de cana, “que estão disponibilizando mais de cinco toneladas de bagaço de cana para alimentar o gado. Sensibiliza a solidariedade, então gostaria de manifestar em nome da bancada do PT e dos assentados o apreço por isso”, afirmou durante a sessão desta quinta-feira (12).

PANTANAL

O parlamentar relembrou que na semana anterior esteve em Corumbá e, igualmente, em assentamentos que não tem comida e nem água. “E ainda do outro lado do rio, o fogo”, lamentou.

Por conta disso, apresentou requerimento ao Governo Federal solicitando um Programa de Atendimento Emergencial aos produtores da Agricultura Familiar de MS.

“Esse povo não tem dinheiro, os pequenos não tem absolutamente nada. Precisamos pensar em renegociar dívidas, do Pronaf, precisamos dar segurança alimentar via Conab, criar um mecanismo com recursos para atender o gado que está morrendo e socorrer quem mais precisa”, sugeriu o deputado, que ainda pediu reunião da Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas para reunir representantes de assentamentos atingidos, deputados e poder público para pensar em ações conjuntas.

Da mesma forma, Paulo Duarte (PSB) pediu para que Zeca do PT, por ser ex-governador, seja um interlocutor junto ao presidente Lula para ações mais concretas contra o desastre ambiental que atinge o Pantanal.

“Não estamos vendo uma ação concreta, a Corumbá, a Ladário e ao Pantanal. Essa questão é importantíssima, porque as pessoas em Brasília não têm a dimensão do que está acontecendo. Vocês não têm ideia de quem está no campo. Tem que parar de conversa e ter ação para socorrer as pessoas. Um cientista hoje disse em entrevista que o Pantanal vai acabar em 46 anos. A realidade é uma tragédia”, criticou.

O presidente da Assembleia, Gerson Claro (PP), explicou que a situação é grave, apesar dos esforços dos governos. “O Governo Federal já esteve três vezes em Corumbá. Os ministros já vieram, o Governo do Estado conseguiu um avião KC360 da FAB, que transporta tanques, isso nunca aconteceu fora de ações da Força Aérea, está lá em Corumbá à disposição para apagar o fogo, mas o que temos visto é uma situação de desastre. Eu compreendo a angústia de todos. O fogo já está em Miranda, Sidrolândia, a gente precisa se preocupar com o futuro, porque não tem mais o que falar, é trabalho a fazer”, ponderou

Mara do Caseiro (PSDB) também disse em tribuna que está preocupada em como trazer uma solução às pessoas. "Que seja um programa para dispor recursos aos animais e também pelos alimentos perdidos com as queimadas. É preciso estar atento. Falamos com o governador Riedel no sentido de trazer aporte aos prefeitos, que estão até ajudando a apagar o fogo, para trazer medidas de contenção e alento", finalizou.

(Informações da assessoria da Assembleia Legislativa)