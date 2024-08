Vítimas das queimadas no Pantanal, MS resgata 2ª onça em quatro dias

ENEM DOS CONCURSOS

Adiamento da datas das provas devido a tragédia climática no Rio Grande do Sul pode ser um dos motivos para a alta desistência

O Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem dos Concursos" foi aplicado em quatro cidades do Mato Grosso do Sul neste domingo (18) Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Estudantes que concorrem a vagas no serviço públicos através do Concurso Nacional Unificado (CNU) relatam grande ausência de candidatos nas salas onde foram aplicadas as provas neste domingo (18).

Para a reportagem do Correio do Estado, os estudantes presentes na Uniderp informaram que ocorreu uma expressiva ausência de candidatos, tendo na maioria das salas menos da metade dos inscritos para o concurso.

No caso da candidata Viviane Alves, 24 anos, que trabalha na área da saúde, devido ao adiamento da prova em virtude da tragédia climática no Rio Grande do Sul, que seria realizada no dia 5 de maio, a candidata quase deixou de realizar o concurso por conta do período de indefinição de uma nova data.

"Na minha sala faltou muita gente, acredito que a remarcação influenciou. Eu quase não vim porque quanto teve esta mudança de data, eu parei de acompanhar, mas eu vi um anúncio com a nova data da prova e por isso eu vim", disse Viviane.

O candidato Sergio, de 29 anos, também percebeu que muitos candidatos faltaram no Enem dos Concursos. "Faltou muita gente, na minha sala a mesária disse que faltou mais da metade dos alunos inscritos. Acho que a mudança de data influenciou, e também as pessoas podem ter confundido com o horário de Brasília", declarou.

Sobre a aplicação da prova, a maioria dos inscritos acredita que as questões estavam bem explicativas e dentro do nível de dificuldade que esperaram para um concurso público.

Os candidatos informaram que o tema da redação, dissertava sobre os territórios dos povos indígenas, na opinião dos entrevistados, o tema foi bem escolhido por ser um assunto que está em alta.

"A redação era a respeito dos povos indígenas, eu acho que foi tranquilo de fazer com este tema. As questões também estavam bem explicativas, achei facil para interpretar", informou Vanessa Castro, 25 anos.

"Achei positivo o tema da redação, que fala sobre os territórios dos povos indígenas, é um tema que está em alta, e achei bem legal estar no concurso", disse Sergio.

PARTICIPANTES

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), 33.767 sul-mato-grossenses estavam inscritos para fazer as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), popularmente conhecido como Enem dos Concursos.

As provas seriam realizadas em 5 de maio de 2024 e, até então, 34.449 candidatos fariam a prova. Mas, devido a tragédia climática no Rio Grande do Sul, o exame teve que ser adiado e 682 sul mato-grossenses desistiram e pediram o reembolso.

Entre os estados do país, o Mato Grosso do Sul está na 21° posição no ranking nacional em termos de inscritos.

As provas foram aplicadas em quatro municípios de Mato Grosso do Sul neste domingo (18): Campo Grande (21.538), Corumbá (2.611), Dourados (7.739) e Três Lagoas (2.561).

Segundo o MGI, o CNU é um modelo inovador de seleção de servidores públicos, pois consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.