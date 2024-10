Operação das eleições prende 6 candidatos e 10 eleitores em Mato Grosso do Sul

DEMOCRACIA

Até meados da hora do almoço, um total de 31 desses dispositivos eletrônicos precisaram ser substituídos em todo o Mato Grosso do Sul

Na Cidade Morena, zonas que mais apresentaram defeitos foram a 35 e 36, com três registros de defeitos cada uma. Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Durante o período de aproximadamente três horas (entre 11h e 14h) deste domingo (06) de votação, Campo Grande registrou a substituição de oito urnas eletrônicas, devido a defeitos apresentados pelos aparelhos.

Conforme boletim de registro de defeitos nas urnas eletrônicas, as seguintes zonas e seções apresentaram problemas em Campo Grande, sendo necessária a substituição:

Conforme balanço divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), na Cidade Morena as zonas que mais apresentaram defeitos foram a 35 e 36, com três registros de defeitos cada uma.

Na 36ª zona, as seções afetadas foram: a 90; 335 e 231 que, respectivamente, não iniciava por travamento; não imprimia e apresentou defeito junto ao teclado do Terminal do Eleitor.

Já na trigésima quinta zona eleitoral, as seções afetadas foram as de número 606 e 495, travadas sem conseguir iniciação, enquanto a seção 69 também registrou uma urna com defeito junto ao teclado do Terminal do Eleitor.

Defeitos em MS

Em todo o território sul-mato-grossense, até meados da hora do almoço, um total de 31 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas pelos mais variados defeitos, desde travamentos e até problemas em visores e teclados.

Nesse sentido, se tirado desse total os registros em Campo Grande, cerca de 23 defeitos foram localizados em urnas eletrônicas pelo interior de Mato Grosso do Sul.

Dos defeitos espalhados por Mato Grosso do Sul, os municípios de: Corumbá; Sete Quedas; Glória de Dourados; Nova Andradina e Três Lagoas aparecem empatados, com dois registros cada nesse mesmo período citado acima.

Na Cidade Branca, as urnas com defeitos pertenciam às zonas 50 e 7, das seções 118 e 268, respectivamente, sendo a primeira travada sem iniciação e outra com defeito.

Já em Sete Quedas, por exemplo, as urnas com defeitos apareceram nas seções 165 e 156 da 33ª zona, sendo uma travando e outra que sequer inicializou.

Três Lagoas, por sua vez, também apresentou o comum problema de "travando/não inicia" na seção número 62 da nona zona eleitoral, porém, um defeito de visor do Terminal do Eleitor também foi registrado (na seção 20 da zona 51).

Por fim, na 39ª zona eleitoral em Glória de Dourados, bem como na 52ª de Ponta Porã, todos os quatro defeitos registados foram com urnas travadas que não iniciavam, nas seções 68; 69; 78 e 152, respectivamente.

Por fim, a quinta zona de Nova Andradina também não saiu ilesa de defeitos nas urnas eletrônicas, com as seções 88 e 116 travando e não iniciando, nessa mesma ordem.

Outras soluções

Importante esclarecer que a substituição da urna eletrônica não é a única solução adotada diante de defeitos na UE, já que em alguns casos de "travando/não inicia" a simples troca de módulo impressor pode resolver.

Um caso desses, por exemplo, aconteceu exatamente na Cidade Morena, registrado na seção 295 da 54ª zona eleitoral.

Além dessa solução, em caso de "não impressão" - como o registrado na seção número 126 da zona 36 na Capital - há também a possibilidade de ajuste ou troca de bobina para que o problema seja solucionado.

